Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
газ порывался подешеветь до 30 грн/м3, но сейчас опять котируется на уровне 37.
э/э у кого еще не было 5 грн/кВт*ч с НДС - то в ноябре уже будет больше. эти цены на уровне максимальных. и есть опасения, что макс уровень цен пересмотрят, что приведет к еще большему росту цены.
выводы - экономика при таких ценах не срастатся от слова совсем. чтобы перекрыть, нужно повышать цены минимум на 10-15%. в 2022 году нас ждет новая реальность по ценовым уровням.
и да, вчера был зол, когда в очередной раз посмотрел на график потребления э/энергии. в чем причина высоких цен на энергоносители в Украине? дефицит газа и угля, а как следствие дефицит э/энергии.
но, .лять, потребляем как не в себя. а .ули - для населения ведь все по-старому, зачем экономить??? рост потребления э/энергии с 13-18 ГВт день-ночь до 16-21 ГВт - больше 20%. и запуск АЭС не сильно поможет.
очень помогло бы, если бы ввели лимиты дешевого потребления, а все что сверху - по рыночным ценам - потребление упало бы на 10-20% у населения сразу. а так пока только производство пытается экономить.
для сравнения: э/э - население 1,48-1,68 грн; коммерческий от 5 грн газ - население 8 грн, коммерческий 35-37 грн
На фоне этого: https://news.finance.ua/ua/news/-/50382 ... -ta-svitla Могу проинформировать на 22.11.2021го. Вся распиаренная "субсидия" и пр. фуфло от клоунов - оказалось не чем более, как очередным "мультиком", для лохов. Ранее существовало положение, согласно постанове КМУ, что там, где нет газа, цо, горячей воды,... - в отопительный период платили до 3600 кВт по 0,9 грн. - Это официально многоквартирные дома не переведённые на электрическое отопление, печки, бойлера,... Они отменили его, но до конца прошлого отопительного периода "доплачивали" до 0,9. Сейчас вывели всех на "общие условия", где после 600 кВт начинается уже не 1.68! Фактически платёжка уже возросла у населения в 3 раза, с началом отопительного сезона.
Вся распиаренная "субсидия" - её нет по определению в органах социальной защиты - толпа медиков, служащих, и пр. ринуналась в соц... - А им оттуда - "к Зе... " Это при З/П мед работника в 5 грязными - счета уже получили на 2,5 только по электроэнергии, а холодов ещё не было! "И зачем я впрягся.... - до сих пор отмываюсь"
итоги ноября средняя цена РДН прогнозируемо составила 3,30 грн/кВТ*ч без НДС против 2,8 в октябре, рост 50 коп.
пара интересных нюансов - большой разброс цен по часам - по 4 грн в утренние 7-10 и вечерние 18-23 пики. а так цена по 2 грн и ночью бывает даже меньше 1 грн. т.о. цена РДН для промпредприятий может быть существенно ниже - например, у нас 2,5 грн в целом, поскольку наше потребление вечером не так велико.
второй нюанс - с середины осени резко снизилась выработка ВИЭ - раньше стабильно днем было 3 ГВт стабильно, а теперь в районе 1 ГВт, иногда до 2 ГВт.
и самое главное - постоянные перетоки 0,5-1 ГВт. с одной стороны мы снижаем работу ТЭС, экономим уголь. С другой стороны, надеюсь у нас готовы к "внезапному" отключению. интересно, почем мы покупаем эту э/энергию?
Shaman написав:итоги ноября средняя цена РДН прогнозируемо составила 3,30 грн/кВТ*ч без НДС против 2,8 в октябре, рост 50 коп.
пара интересных нюансов - в дневные часы торгуем практически на максимуме - 4 грн. как вывод - рост цены в дальнейшем невозможен без изменения макс цен продажи, что в настоящее время не очень вероятно.
второй нюанс - с середины осени резко снизилась выработка ВИЭ - раньше стабильно днем было 3 ГВт стабильно, а теперь в районе 1 ГВт, иногда до 2 ГВт.
и самое главное - постоянные перетоки 0,5-1 ГВт. с одной стороны мы снижаем работу ТЭС, экономим уголь. С другой стороны, надеюсь у нас готовы к "внезапному" отключению. интересно, почем мы покупаем эту э/энергию?
upd немного модифицировал сообщение, а то по отдельным моментам взял данные за октябрь
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 09 гру, 2021 21:24, всього редагувалось 1 раз.
цена РДН в декабре чуть снизилась - с 3,3 до 3,1 грн/кВт*ч без НДС.
в ноябре продажи шли по максимальной цене в дневное время. дальнейший рост цены возможен только при увеличении макс цен продажи. а это сейчас маловероятно, поскольку это только в копилку ДТЭК, что в настоящее время политически неверно
будем надеяться, что тренд на снижение сохранится.
Shaman написав:газ в декабре к сожалению не дешевеет - 33 грн/м3. Нафтогаз барыжит по 36.
наблюдаемс
ps а Вы знаете, что ДТЭК один из крупнейших частных газодобытчиков?
Поймите, что основной потребитель газа не население, а электростанции, металлургические заводы, химические предприятия, котельные,...
Дифицит угля может быть замещён только газом или мазутом, что ещё дороже. Это далеко не "последний звонок": https://despravda.com/na-chernigovskoi- ... to-dalshe/ Эта ситуация практически по всем электростанция Украины, за исключением ДТЭК. Например: https://gordonua.com/news/money/lugansk ... 85254.html Официальный дисбаланс произошел за счёт выхода из работы по причине отсутствия топлива на всех электростанциях кроме ДТЭК. Причина: ДТЭК покупает уголь у шахт ДТЭК по цене "Роттердам+" На казённых же шахтах добычь угля клоунами парализована по причине оплаты им стоимости тонны угля не по*, а по 1 тысяче грн за тонну, с весны. До сих пор задолженность по З/П 2,4 миллиарда грн, проблемы с закупкой новой техники, проходкой новых лав,..... Казалось бы пришла зима плати по рыночной цене - по 8 тысяч за тонну, но не тут то было - реальные деньги уходят в РФ. Сегодняшние цены: https://gordonua.com/news/money/import- ... 85751.html
Shaman написав:газ в декабре к сожалению не дешевеет - 33 грн/м3. Нафтогаз барыжит по 36.
наблюдаемс
ps а Вы знаете, что ДТЭК один из крупнейших частных газодобытчиков?
Поймите, что основной потребитель газа не население, а электростанции, металлургические заводы, химические предприятия, котельные,...
Дифицит угля может быть замещён только газом или мазутом, что ещё дороже. Это далеко не "последний звонок": https://despravda.com/na-chernigovskoi- ... to-dalshe/ Эта ситуация практически по всем электростанция Украины, за исключением ДТЭК. Например: https://gordonua.com/news/money/lugansk ... 85254.html Официальный дисбаланс произошел за счёт выхода из работы по причине отсутствия топлива на всех электростанциях кроме ДТЭК. Причина: ДТЭК покупает уголь у шахт ДТЭК по цене "Роттердам+" На казённых же шахтах добычь угля клоунами парализована по причине оплаты им стоимости тонны угля не по*, а по 1 тысяче грн за тонну, с весны. До сих пор задолженность по З/П 2,4 миллиарда грн, проблемы с закупкой новой техники, проходкой новых лав,..... Казалось бы пришла зима плати по рыночной цене - по 8 тысяч за тонну, но не тут то было - реальные деньги уходят в РФ. Сегодняшние цены: https://gordonua.com/news/money/import- ... 85751.html
население один из основных потребителей - в 2020 8.2 млрд м3 против 9.1 млрд м3 у промышленности. в 2019 году было наоборот.
и ТЭЦ - для населения 4,7 млрд м3 и для прочих 5,1 млрд м3, включая выработку э/энергии. вот и все потребление
в этом году выработку э/энергии на ТЭЦ существенно снизили из-за цены газа.
а то, что Роттердам плюс был удобен для всех шахт - с этим соглашусь. нужна формула цены.
но кому-то удобней покупать уголь на госшахтах по 1 тыс грн, а разницу закрывать дотациями - здесь конечно открывается клондайк для отдельных персонажей
Я не хочу заниматься откровенной профанацией, но: Каждый случай стоит рассматривать отдельно! Противовес альтернативы - по каждому случаю.
И единственный энергоноситель доступный в Украине, это - уголь. Уголь - это независимость Украины.(уран и атомную уничтожили Амеры с Харьковским Турбоатомом)
Именно его добычу принудительно "валят", и неплохо на этом кормятся. ДТЕК - сохранил в своих взаиморасчётах ТЕЦ-шахта формулу "Роттердам+" отсюда и стабильность работы. Бабушка, добравшись до "Центрэнерго" обрушила всё - "деньги не пахнут" и ей с высокой колокольни на Украину... А за всё расчитывается кто? - население. Да + бюджет - т.е. то же население. Только выход из этого дерьма окажется на порядок дороже и на много лет. Опять же, за счёт населения. А на кой ляд голодному, холодному, лишенному работы, предприятий с отечественным производителем, электричество и промышленный потребитель? Когда население неплатёжеспосбно? Как раз в следствии этого воровства.