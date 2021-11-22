Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Нед 05 гру, 2021 16:25

итоги ноября

средняя цена РДН прогнозируемо составила 3,30 грн/кВТ*ч без НДС против 2,8 в октябре, рост 50 коп.



пара интересных нюансов - большой разброс цен по часам - по 4 грн в утренние 7-10 и вечерние 18-23 пики. а так цена по 2 грн и ночью бывает даже меньше 1 грн. т.о. цена РДН для промпредприятий может быть существенно ниже - например, у нас 2,5 грн в целом, поскольку наше потребление вечером не так велико.



второй нюанс - с середины осени резко снизилась выработка ВИЭ - раньше стабильно днем было 3 ГВт стабильно, а теперь в районе 1 ГВт, иногда до 2 ГВт.



и самое главное - постоянные перетоки 0,5-1 ГВт. с одной стороны мы снижаем работу ТЭС, экономим уголь. С другой стороны, надеюсь у нас готовы к "внезапному" отключению.

интересно, почем мы покупаем эту э/энергию?