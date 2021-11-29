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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:42

Что там с газом?

посмотрел динамику по газу за последние годы - остатки, приход, расход. кстати, данные собраны в формате "треш" ИМХО. по каждому показателю - один день - один файл. хорошо хоть данные за прошлые годы в одном большом архиве :D

так вот - с остатками сейчас картина такая же, как и в прошлые годы.
НО из-за низкого транзита нет импорта газа от слова совсем - а в прошлые годы импорт был - 10-20 млн м3/день. и экспорт газа превышает транзит - т.е. идет отток газа.

отбор сейчас на уровне 80 млн м3/день - так пройдем. зимой может быть и 120 млн м3/день.

в общем вся надежда на экономию - я думаю потребление газа существенно ниже, чем в прошлом году - по крайней мере у тех, кто платит рыночную цену. не нашел оперативных данных по расходу газа.

в общем ситуация неопределенная - наблюдаем и надеемся на лучшее...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:46

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

:cry: :oops: :cry:
Подходим к пониманию, что стоимость электроэнергии не имеет ничего общего с "рынком"?
И диктуются из-вне.
При чём, дико что собственных энергетических монстров загнали в угол.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:51

  Kudrjavuy написав::cry: :oops: :cry:
Подходим к пониманию, что стоимость электроэнергии не имеет ничего общего с "рынком"?
И диктуются из-вне.
При чём, дико что собственных энергетических монстров загнали в угол.

если вопрос ко мне, то непонятен, поясните

как и кем диктуется цена на э\энергию извне???
наши энергетические монстры в борьбе друг с другом сами себя подставили. не было бы монополии, проще было бы договориться - а так слишком много амбиций :(
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:59

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

у кого какие планы на месяц с ценой газа 60 грн?

что-то этот вопрос не вызывает интереса на форуме - наверное большинство покупают газ для себя и не ощущают треш с ценой газа :D

мы часть производства, которая существенно потребляет газ, на январь останавливаем. ну и газовое отопление на минималках - чтобы не замерзло.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:37

  Shaman написав:у кого какие планы на месяц с ценой газа 60 грн?

что-то этот вопрос не вызывает интереса на форуме - наверное большинство покупают газ для себя и не ощущают треш с ценой газа :D

мы часть производства, которая существенно потребляет газ, на январь останавливаем. ну и газовое отопление на минималках - чтобы не замерзло.


Мы в основном по электроэнергии, хотя газ тоже потребляем. Пока работаем со сниженной маржей, но уже разместили заказы на нашем испанском и румынском заводах. Где-то вначале-середине февраля на 2 недели будем останавливать локальное производство. Решение далось непросто, учитывая, что штаб-квартира давно этого хотела, а мы - долго сопротивлялись. Не хотелось бы, чтобы временный "костыль" в перспективе оказался постоянной данностью, но с цифрами не поспоришь - за последние 3 года валютная себестоимость производства удвоилась, а ценники удалось поднять только на 40%, дальше срабатывает эластичность и падают продажи
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:41

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Про газ, електрику, вугілля
https://m.youtube.com/watch?v=dHFFykMBfxU
Niro
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:49

  Shaman написав:посмотрел динамику по газу за последние годы - остатки, приход, расход. кстати, данные собраны в формате "треш" ИМХО. по каждому показателю - один день - один файл. хорошо хоть данные за прошлые годы в одном большом архиве :D

так вот - с остатками сейчас картина такая же, как и в прошлые годы.
НО из-за низкого транзита нет импорта газа от слова совсем - а в прошлые годы импорт был - 10-20 млн м3/день. и экспорт газа превышает транзит - т.е. идет отток газа.

отбор сейчас на уровне 80 млн м3/день - так пройдем. зимой может быть и 120 млн м3/день.

в общем вся надежда на экономию - я думаю потребление газа существенно ниже, чем в прошлом году - по крайней мере у тех, кто платит рыночную цену. не нашел оперативных данных по расходу газа.

в общем ситуация неопределенная - наблюдаем и надеемся на лучшее...

Уже с 1 января следующего года Венгрия начнет поставлять гарантированные объемы газа Украине - соглашение позволит транспортировать до 8 млн кубометров газа в сутки.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

По информации чиновника, впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы.

"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - написал Макогон.

Он добавил, что это создаст возможности для доступа украинских трейдеров к LNG-терминалу на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, для диверсификации источников поставок газа.

"Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн кубометров газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа", - уточнил Макогон.

Вместе с суточными мощностями из Словакии (27 млн кубометров) объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 8 млн кубометров в сутки.
vitaliian
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