Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Нед 19 гру, 2021 12:42

посмотрел динамику по газу за последние годы - остатки, приход, расход. кстати, данные собраны в формате "треш" ИМХО. по каждому показателю - один день - один файл. хорошо хоть данные за прошлые годы в одном большом архиветак вот - с остатками сейчас картина такая же, как и в прошлые годы.НО из-за низкого транзита нет импорта газа от слова совсем - а в прошлые годы импорт был - 10-20 млн м3/день. и экспорт газа превышает транзит - т.е. идет отток газа.отбор сейчас на уровне 80 млн м3/день - так пройдем. зимой может быть и 120 млн м3/день.в общем вся надежда на экономию - я думаю потребление газа существенно ниже, чем в прошлом году - по крайней мере у тех, кто платит рыночную цену. не нашел оперативных данных по расходу газа.в общем ситуация неопределенная - наблюдаем и надеемся на лучшее...