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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 23 гру, 2021 20:35
vitaliian написав: Shaman написав:
посмотрел динамику по газу за последние годы - остатки, приход, расход. кстати, данные собраны в формате "треш" ИМХО. по каждому показателю - один день - один файл. хорошо хоть данные за прошлые годы в одном большом архиве
так вот - с остатками сейчас картина такая же, как и в прошлые годы.
НО из-за низкого транзита нет импорта газа от слова совсем - а в прошлые годы импорт был - 10-20 млн м3/день. и экспорт газа превышает транзит - т.е. идет отток газа.
отбор сейчас на уровне 80 млн м3/день - так пройдем. зимой может быть и 120 млн м3/день.
в общем вся надежда на экономию - я думаю потребление газа существенно ниже, чем в прошлом году - по крайней мере у тех, кто платит рыночную цену. не нашел оперативных данных по расходу газа.
в общем ситуация неопределенная - наблюдаем и надеемся на лучшее...
Уже с 1 января следующего года Венгрия начнет поставлять гарантированные объемы газа Украине - соглашение позволит транспортировать до 8 млн кубометров газа в сутки.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.
По информации чиновника, впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы.
"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - написал Макогон.
Он добавил, что это создаст возможности для доступа украинских трейдеров к LNG-терминалу на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, для диверсификации источников поставок газа.
"Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн кубометров газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа", - уточнил Макогон.
Вместе с суточными мощностями из Словакии (27 млн кубометров) объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 8 млн кубометров в сутки.
посмотрим - все в копилочку
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 09:58
НАК "Нафтогаз України" має достатній обсяг газу для забезпечення населення і бюджетних споживачів у поточному опалювальному сезоні, для інших клієнтів газ доведеться імпортувати.
Про це на брифінгу заявив голова правління компанії Юрій Вітренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Якщо подивитися, скільки необхідно споживачам у портфелі "Нафтогазу", і при цьому врахувати той власний видобуток, який є, то ми побачимо, що цього опалювального сезону різниця між потребами наших споживачів і власним видобуванням становить 5,1 млрд куб. м газу . Ця різниця повністю покривається тими запасами, які є у підземці", – сказав голова "Нафтогазу".
Вітренко наголосив, що зараз "Нафтогаз" забезпечує практично всі потреби населення як через пряме споживання, так і через підприємства централізованого опалення, а також через бюджетні установи.
Водночас він зазначив, що "Нафтогаз" також має можливості для додаткового імпорту газу, але обсяг цього імпорту залежатиме від запитів з боку промислових споживачів, а також від можливостей української ГТС.
"Питання щодо додаткових обсягів імпорту вирішуватиметься з урахуванням додаткових потреб клієнтів "Нафтогазу", наприклад промисловості, якщо вона звертатиметься до "Нафтогазу", а також з урахуванням особливостей функціонування української ГТС, скільки фізично потрібно газу імпортувати, враховуючи обмеження щодо підйому газу з підземних сховищ на певну добу", – сказав Вітренко.
ценами на газ бизнес добьют без всяких военных действий.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 15:16
посмотрим, что у нас с остатками на 30.12 - такая дата вызвана тем, что пока только ее показывает на сайте
остаток 13,77 млрд м3
история
2020 - 23,8 млрд м3. это рекорд, с которым наши недоброжелатели сравнивают для негатива
2019 - 19,0 млрд м3.
2018 - 14,0 млрд м3
2017 - 14,7 млрд м3
2016 - 12,0 млрд м3
2015 - 14,1 млрд м3
2014 - 11,6 млрд м3
чуть ниже, чем в обычные годы, но выше, чем в кризисные 2014 и 2016.
так что пока по плану, тем более что уже и морозы начались
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