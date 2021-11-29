Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Нед 23 січ, 2022 15:44

Shaman написав: надеемся, что с марта 15-18 грн/м3 - по нынешним временам очень дешево.

а за предыдущие 4-5 лет - капец, как дорого надеемся, что с марта 15-18 грн/м3 - по нынешним временам очень дешево.а за предыдущие 4-5 лет - капец, как дорого

Я посмотрел на данныетак наши немецкие "партнеры" после остановки энергоблоков АЭС отбирают более 200 млн. куб. м. в сутки при запасах меньше Украинских 13 млрд. куб. м. И это все при +7 погоде !!!Это означает, Германия вместе с Нидерландами закончат отопительный сезон с пустыми газовыми хранилищами в случае теплой погоды и непонятно как в случае заморозков -15 хотя бы недели на 2. +/- такая же ситуация в Венгрии, Бельгии, Австрии и Франции.Украина при любом раскладе летом будет импортировать 3-4 млрд. куб. м.Это означает 2 момента:- весной-осенью цены на газ останутся высокими- газовые ПХГ Украины остаются стратегическим запасом всей Европы.В случае "неожиданного" похолодания Украина может добиться серьезных политических уступок от Германии, Австрии или Венгрии под угрозой блэкаутов вплоть до смены правительства или порезки СП-2 на металлолом.РФ в случае "неожиданного" похолодания сама вряд ли что-то сможет сделать, так как у нее скорее всего нет запасов газа в ПХГ из-за майнеров крипты и тупой энергетической политики, когда уголь на внутреннем рынке стал в 2-3 раза дороже газа...