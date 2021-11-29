Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Нед 06 лют, 2022 12:29

данные по остаткам газа уже публиковали, повторяться не буду.



в целом динамика показывает, что на эту зиму запасов хватит. даже не знаю, зачем говорили и рисовали дефицит газа 2 млрд м3. теперь становится актуальным вопрос о закачке газа под след сезон - надо закачать 7-8 млрд м3, чтобы быть готовым и к форс-мажорам.



что изменилось в феврале - прокачка снова возросла до контрактного уровня 100 млн м3 в сутки. и самое главное - пошел процесс поступления газа в страну. немного, пока на уровне 10 млн м3/сутки, но до этого 3 мес не было и этого. соответственно, это снизило отбор газа до 50 млн м3 в сутки, что устаканило ситуацию с газом - см выше.



ожидаем снижение цены на газ, но пока никто не может точно сказать до какого уровня. пока говорят о цене 30 грн с НДС/м3, что на самом деле много...



наблюдаемс