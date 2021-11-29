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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:35

  vitaliian написав:
  Shaman написав:посмотрел динамику по газу за последние годы - остатки, приход, расход. кстати, данные собраны в формате "треш" ИМХО. по каждому показателю - один день - один файл. хорошо хоть данные за прошлые годы в одном большом архиве :D

так вот - с остатками сейчас картина такая же, как и в прошлые годы.
НО из-за низкого транзита нет импорта газа от слова совсем - а в прошлые годы импорт был - 10-20 млн м3/день. и экспорт газа превышает транзит - т.е. идет отток газа.

отбор сейчас на уровне 80 млн м3/день - так пройдем. зимой может быть и 120 млн м3/день.

в общем вся надежда на экономию - я думаю потребление газа существенно ниже, чем в прошлом году - по крайней мере у тех, кто платит рыночную цену. не нашел оперативных данных по расходу газа.

в общем ситуация неопределенная - наблюдаем и надеемся на лучшее...

Уже с 1 января следующего года Венгрия начнет поставлять гарантированные объемы газа Украине - соглашение позволит транспортировать до 8 млн кубометров газа в сутки.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

По информации чиновника, впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы.

"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - написал Макогон.

Он добавил, что это создаст возможности для доступа украинских трейдеров к LNG-терминалу на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, для диверсификации источников поставок газа.

"Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн кубометров газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа", - уточнил Макогон.

Вместе с суточными мощностями из Словакии (27 млн кубометров) объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 8 млн кубометров в сутки.

посмотрим - все в копилочку :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 09:58

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

НАК "Нафтогаз України" має достатній обсяг газу для забезпечення населення і бюджетних споживачів у поточному опалювальному сезоні, для інших клієнтів газ доведеться імпортувати.
Про це на брифінгу заявив голова правління компанії Юрій Вітренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо подивитися, скільки необхідно споживачам у портфелі "Нафтогазу", і при цьому врахувати той власний видобуток, який є, то ми побачимо, що цього опалювального сезону різниця між потребами наших споживачів і власним видобуванням становить 5,1 млрд куб. м газу . Ця різниця повністю покривається тими запасами, які є у підземці", – сказав голова "Нафтогазу".

Вітренко наголосив, що зараз "Нафтогаз" забезпечує практично всі потреби населення як через пряме споживання, так і через підприємства централізованого опалення, а також через бюджетні установи.

Водночас він зазначив, що "Нафтогаз" також має можливості для додаткового імпорту газу, але обсяг цього імпорту залежатиме від запитів з боку промислових споживачів, а також від можливостей української ГТС.

"Питання щодо додаткових обсягів імпорту вирішуватиметься з урахуванням додаткових потреб клієнтів "Нафтогазу", наприклад промисловості, якщо вона звертатиметься до "Нафтогазу", а також з урахуванням особливостей функціонування української ГТС, скільки фізично потрібно газу імпортувати, враховуючи обмеження щодо підйому газу з підземних сховищ на певну добу", – сказав Вітренко.
ценами на газ бизнес добьют без всяких военных действий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:16

Что там с газом?

посмотрим, что у нас с остатками на 30.12 - такая дата вызвана тем, что пока только ее показывает на сайте :)

остаток 13,77 млрд м3

история
2020 - 23,8 млрд м3. это рекорд, с которым наши недоброжелатели сравнивают для негатива
2019 - 19,0 млрд м3.
2018 - 14,0 млрд м3
2017 - 14,7 млрд м3
2016 - 12,0 млрд м3
2015 - 14,1 млрд м3
2014 - 11,6 млрд м3

чуть ниже, чем в обычные годы, но выше, чем в кризисные 2014 и 2016.
так что пока по плану, тем более что уже и морозы начались
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 17:43

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

по итогам декабря РДН немного просел на 15 коп с 3,31 до 3,16 грн/кВт*ч без НДС. нельзя прыгнуть выше потолка - в ноябре почасовая цена зачастую была на максимуме.

в январе возможен прикол, что поскольку из-за цены газа многие снижают производство/останавливаются, то э/энергии будет нужно меньше и соответственно цена э/энергии еще снизится

а на Бурштине закончился период дешевой э/э - подняли максимальные цены - день 3 грн, ночь - 1,65 грн. в декабре цена была 2,2 грн. в январе значит может быть на 70 коп выше.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 11:57

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

ну что, газ на февраль 36-38 грн/м3 с НДС.
лучше, чем январь, - но в целом цена все равно непроходная - работа в убыток. месяц-два так можно, а что потом?

надеемся, что с марта 15-18 грн/м3 - по нынешним временам очень дешево.
а в сравнеии с предыдущими 4-5 годами - капец, как дорого

так и живем
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 23 січ, 2022 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:44

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Shaman написав:надеемся, что с марта 15-18 грн/м3 - по нынешним временам очень дешево.
а за предыдущие 4-5 лет - капец, как дорого

Я посмотрел на данные https://agsi.gie.eu/#/ так наши немецкие "партнеры" после остановки энергоблоков АЭС отбирают более 200 млн. куб. м. в сутки при запасах меньше Украинских 13 млрд. куб. м. И это все при +7 погоде !!!
https://www.gismeteo.ua/weather-berlin-2391/
Это означает, Германия вместе с Нидерландами закончат отопительный сезон с пустыми газовыми хранилищами в случае теплой погоды и непонятно как в случае заморозков -15 хотя бы недели на 2. +/- такая же ситуация в Венгрии, Бельгии, Австрии и Франции.
Украина при любом раскладе летом будет импортировать 3-4 млрд. куб. м.
Это означает 2 момента:
- весной-осенью цены на газ останутся высокими
- газовые ПХГ Украины остаются стратегическим запасом всей Европы.
В случае "неожиданного" похолодания Украина может добиться серьезных политических уступок от Германии, Австрии или Венгрии под угрозой блэкаутов вплоть до смены правительства или порезки СП-2 на металлолом. Венгрия и косвенно Австрия зависят еще и от поставки э/э с Бурштынской ТЭС.
РФ в случае "неожиданного" похолодания сама вряд ли что-то сможет сделать, так как у нее скорее всего нет запасов газа в ПХГ из-за майнеров крипты и тупой энергетической политики, когда уголь на внутреннем рынке стал в 2-3 раза дороже газа...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:53

  Denik написав:
  Shaman написав:надеемся, что с марта 15-18 грн/м3 - по нынешним временам очень дешево.
а за предыдущие 4-5 лет - капец, как дорого

Я посмотрел на данные https://agsi.gie.eu/#/ так наши немецкие "партнеры" после остановки энергоблоков АЭС отбирают более 200 млн. куб. м. в сутки при запасах меньше Украинских 13 млрд. куб. м.
Это означает, Германия вместе с Нидерландами закончат отопительный сезон с пустыми газовыми хранилищами в случае теплой погоды и непонятно как в случае заморозков -15 хотя бы недели на 2. +/- такая же ситуация в Венгрии, Бельгии, Австрии и Франции.
Украина при любом раскладе летом будет импортировать 3-4 млрд. куб. м.
Это означает 2 момента:
- весной-осенью цены на газ останутся высокими
- газовые ПХГ Украины остаются стратегическим запасом всей Европы.
В случае "неожиданного" похолодания Украина может добиться серьезных политических уступок от Германии, Австрии или Венгрии под угрозой блэкаутов вплоть до смены правительства или порезки СП-2 на металлолом.
РФ в случае "неожиданного" похолодания сама вряд ли что-то сможет сделать, так как у нее [b]скорее всего нет запасов газа в ПХГ[/b] из-за майнеров крипты и тупой энергетической политики, когда уголь на внутреннем рынке стал в 2-3 раза дороже газа...

а сколько отбирали до закрытия - надо смотреть структуру потребления, сколько потребляет генерация э/энергии

морозы на 2 недели для Европы - практически недостоверное событие

а по поводу импорта вопрос - откуда будет идти импорт? - РФ сейчас поставки держит на подсосе. что будет весной-летом - вопрос открыт.

как раз наоборот, из-за того, что поставки в Европу сейчас на минимуме - запасов газа в РФ - выше крыши. просто они это не публикуют. и данных нет, но рискну предположить, что в РФ газ в выработке э/энергии существенно не участвует. а цены на уголь взлетели на фоне закупок Китая...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:36

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

что как, а э/энергия продолжает дешеветь :)

цена РДН в январе - 2,86 грн/кВт*ч без НДС, что на 30 коп ниже, чем в январе. Это уже цена уровня октября 2021.

самый цимес - это цена февраля. за 5 дней средняя цена РДН - 2,22 грн.

основная причина - это производство э/энергии на АЭС. так что на 5 февраля производство снизили больше, чем на 1 ГВт.

тренд - положительный. надеюсь с весны цена РДН будет колебаться в районе 2 грн
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:29

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

данные по остаткам газа уже публиковали, повторяться не буду.

в целом динамика показывает, что на эту зиму запасов хватит. даже не знаю, зачем говорили и рисовали дефицит газа 2 млрд м3. теперь становится актуальным вопрос о закачке газа под след сезон - надо закачать 7-8 млрд м3, чтобы быть готовым и к форс-мажорам.

что изменилось в феврале - прокачка снова возросла до контрактного уровня 100 млн м3 в сутки. и самое главное - пошел процесс поступления газа в страну. немного, пока на уровне 10 млн м3/сутки, но до этого 3 мес не было и этого. соответственно, это снизило отбор газа до 50 млн м3 в сутки, что устаканило ситуацию с газом - см выше.

ожидаем снижение цены на газ, но пока никто не может точно сказать до какого уровня. пока говорят о цене 30 грн с НДС/м3, что на самом деле много...

наблюдаемс
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:32

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Shaman написав:соответственно, это снизило отбор газа до 50 млн м3 в сутки, что устаканило ситуацию с газом - см выше.

До 40 млн. куб.м.
Denik
 
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