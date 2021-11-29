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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:17

  Shaman написав:что как, а э/энергия продолжает дешеветь :)

цена РДН в январе - 2,86 грн/кВт*ч без НДС, что на 30 коп ниже, чем в январе. Это уже цена уровня октября 2021.

самый цимес - это цена февраля. за 5 дней средняя цена РДН - 2,22 грн.

основная причина - это производство э/энергии на АЭС. так что на 5 февраля производство снизили больше, чем на 1 ГВт.

тренд - положительный. надеюсь с весны цена РДН будет колебаться в районе 2 грн

но есть нюанс - с 1 января подняли тарифы на передачу Укрэнерго - на 5 коп и на распределение облэнерго - в Харьковской области это 10 коп, что конечно смазало эффект от снижения цены :( хотя на цене 5 грн, конечно, это не очень заметно.

за 10 дней февраля средняя цена РДН коп на 70 ниже, чем в январе, - вот это уже должно быть существенно.
Shaman
 
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