Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Shaman написав:что как, а э/энергия продолжает дешеветь
цена РДН в январе - 2,86 грн/кВт*ч без НДС, что на 30 коп ниже, чем в январе. Это уже цена уровня октября 2021.
самый цимес - это цена февраля. за 5 дней средняя цена РДН - 2,22 грн.
основная причина - это производство э/энергии на АЭС. так что на 5 февраля производство снизили больше, чем на 1 ГВт.
тренд - положительный. надеюсь с весны цена РДН будет колебаться в районе 2 грн
но есть нюанс - с 1 января подняли тарифы на передачу Укрэнерго - на 5 коп и на распределение облэнерго - в Харьковской области это 10 коп, что конечно смазало эффект от снижения цены хотя на цене 5 грн, конечно, это не очень заметно.
за 10 дней февраля средняя цена РДН коп на 70 ниже, чем в январе, - вот это уже должно быть существенно.