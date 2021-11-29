Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Чет 17 лют, 2022 13:23

Shaman написав: за 10 дней февраля средняя цена РДН коп на 70 ниже, чем в январе, - вот это уже должно быть существенно. за 10 дней февраля средняя цена РДН коп на 70 ниже, чем в январе, - вот это уже должно быть существенно.

оказывается, все не так простомногабукаф, и как по мне - не очень понятен посыл статьи.цена на электроэнергию падает, и почему кричат о дестабилизации - не очень понятно. э/э не продается в убыток, мы даже не дошли до уровня цен лета. сейчас РДН 2,1 грн/кВт*ч без НДС против 1,4-1,5 летомда уголь подорожал, но так и э/э поднялась в цене. падение как по мне, обусловлено большим, чем обычно производством э/э АЭС. кстати, уже потихоньку снижают, уже на уровне 11 ГВт работают.немного матчасти. РДН сам по себе не очень большой - около 25% от общего объема э/э. но конечно, он является маркером для установления уровня цен как на ВДР (10%), так и на рынке двусторонних договоров. поэтому логика крупных покупателей снизить РДН понятна. но чего добивается производитель э/э снижая цены - вопрос открыт. чего-то не договаривают.повышение прайс-кепа - во-первых, маловероятно. во-вторых, а зачем? делать э/э из газа по текущим ценам - нонсенс, пусть забудут об этой причине. а других оснований для повышения цены нет.кстати, в статье проскочило, что безубыточная цена работы АЭС - 1,43 грн/кВт*ч без НДС- уже никаких 60 коп нетв общем, наблюдаем - что-то происходит...и ловим профит на фоне снижения цены на э/э