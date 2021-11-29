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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:17

  Shaman написав:что как, а э/энергия продолжает дешеветь :)

цена РДН в январе - 2,86 грн/кВт*ч без НДС, что на 30 коп ниже, чем в январе. Это уже цена уровня октября 2021.

самый цимес - это цена февраля. за 5 дней средняя цена РДН - 2,22 грн.

основная причина - это производство э/энергии на АЭС. так что на 5 февраля производство снизили больше, чем на 1 ГВт.

тренд - положительный. надеюсь с весны цена РДН будет колебаться в районе 2 грн

но есть нюанс - с 1 января подняли тарифы на передачу Укрэнерго - на 5 коп и на распределение облэнерго - в Харьковской области это 10 коп, что конечно смазало эффект от снижения цены :( хотя на цене 5 грн, конечно, это не очень заметно.

за 10 дней февраля средняя цена РДН коп на 70 ниже, чем в январе, - вот это уже должно быть существенно.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:23

  Shaman написав:за 10 дней февраля средняя цена РДН коп на 70 ниже, чем в январе, - вот это уже должно быть существенно.

оказывается, все не так просто
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії

многабукаф, и как по мне - не очень понятен посыл статьи.

цена на электроэнергию падает, и почему кричат о дестабилизации - не очень понятно. э/э не продается в убыток, мы даже не дошли до уровня цен лета. сейчас РДН 2,1 грн/кВт*ч без НДС против 1,4-1,5 летом

да уголь подорожал, но так и э/э поднялась в цене. падение как по мне, обусловлено большим, чем обычно производством э/э АЭС. кстати, уже потихоньку снижают, уже на уровне 11 ГВт работают.

немного матчасти. РДН сам по себе не очень большой - около 25% от общего объема э/э. но конечно, он является маркером для установления уровня цен как на ВДР (10%), так и на рынке двусторонних договоров. поэтому логика крупных покупателей снизить РДН понятна. но чего добивается производитель э/э снижая цены - вопрос открыт. чего-то не договаривают.

повышение прайс-кепа - во-первых, маловероятно. во-вторых, а зачем? делать э/э из газа по текущим ценам - нонсенс, пусть забудут об этой причине. а других оснований для повышения цены нет.

кстати, в статье проскочило, что безубыточная цена работы АЭС - 1,43 грн/кВт*ч без НДС- уже никаких 60 коп нет :)

в общем, наблюдаем - что-то происходит...
и ловим профит на фоне снижения цены на э/э
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:23

газ

  orest написав:
  Denik написав:Тепер підійшли до найцікавішого.
Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року.
До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу"
https://neftegaz.ru/news/gas/726238-es- ... pasy-gaza/
Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35.
https://agsi.gie.eu/#/
До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021).
В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине.
Тому курс євріка піде до парітету.

А звідки вони цей газ візьмуть? Основні джерела надходження газу в Європу - москальські труби Чукчі з евенками видобувають в рік 550-600 млрд куб. Самі імперці використовують-втрачають не менше 400 млрд куб в рік, на експорт іде приблизно 150 млрд куб. В тайожний союз 30-40 і решта в "дальнє зарубіжжя". Цього решта, васалітету германського рейху ледве вистачить, враховуючи ще всякі сили сібірю, південні потоки і інше. А те, що можна взяти в Азейбарджану, Казахстану перського регіону надійно закрите військовими конфліктами, які з потакання берліну розвязала і підтримує москва. Які запаси? Чи берлінським вишкребкам, послідовникам шрьодера, теперішня ціна газу видається низькою і вони ще хочуть її підняти, щоб дозволити кремлю ще більше витрачати грошей на свою армію і на драконення всього решта континенту?



Довга стаття: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60262582
Пише про проблеми...
Але особливо дивно читати про "цінові". Азія може купувати ті танкери, а Європі задорого? Цн ж дурня якась...

Але і таке пише:
"
За 2021 рік Росія експортувала до Європи близько 128 млрд кубів газу.
...
По-друге, до Європи почали прибувати додаткові обсяги скрапленого газу. Наприкінці 2021 року поставки становили до 400 млн кубів щоденно, - це у рази більше, ніж Росія транспортувала до Європи через Україну. І йшли вони переважно із США.
"

128/0.4=320діб


В Україні -- давно вже пора знизити постачання ЦО хоча би вдвічі.
І норми споживання газу знизити. І ціну на нього перестати так люто тримати...
Як комусь буде холодно -- можуть грітись дешевою нічною електрикою. І гори соломи на полях незібрані... Ліси -- непрохідні, бо всі сухостої таки там і валяться...

От закінчується моя перша зима в новобуді -- і вражений, що опалення може бути таким дешевим...
ТриЗоннний лічильник електрики -- поставили безкоштовно.
~ 700₴ за зимові ночі потратив на нагрів. І це на 40м²... І наразі вже кілька діб +17, мені забагато, вже й не вмикаю...

Хоча би одна свідома людина на кожен стояк опалення по всіх під'їздах -- і краником на батареї можна було перекривати всі поверхи.
Єдина проблема -- будуть вити всілякі "субсидії"... Яким ЦО майже безплатне, мабуть. Тому ні тепло вдягнутись, ні підняти дупу з дивана і написати заяву за зонний лічильник електрики, ні потім купити дешевий електрообігрівач (на ніч) -- вони, мабуть, тупо неспроможні... :(
Востаннє редагувалось Bobua в П'ят 18 лют, 2022 23:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 10:57

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Shaman написав:кстати, в статье проскочило, что безубыточная цена работы АЭС - 1,43 грн/кВт*ч без НДС- уже никаких 60 коп нет

Це - якщо населенню по 10 коп продавати.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:01

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

попробуем продолжить

по итогам февраля цена на РДН существенно снизилась более чем на 70 коп - с 2,85 грн/кВт*ч без НДС до 2,13. соответственно, у всех потребителей снижение должно было пройти на эту величину.

цена марта чуть выше - на уровне 2,3 грн/кВт*ч без НДС

конечно, объем потребления в целом по стране снизилась, но цифру пока дать не могу - суточные данные Укрэнерго не работают на тек момент (или не могу найти новые) - скорей всего после объединения с европейской энергосистемой.

да, очень важно - объединились с европейской энергосистемой, что есть хорошо :)
как это влияет на ценообразование и в целом на работу энергосистемы Украины - надо разбираться ;)

upd на самом деле пока подключение назовем его в процессе откладки. насколько там можно перекачивать большие объемы - это еще вопрос. пока в стране профицит э/энергии
Shaman
 
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