Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:23

orest написав: Denik написав: Тепер підійшли до найцікавішого.

Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року.

До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу"

https://neftegaz.ru/news/gas/726238-es- ... pasy-gaza/

Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35.

https://agsi.gie.eu/#/

До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021).

В нинішній ситуації ЄС може лише надрукувати грошей для створення стратегічних запасів газу. QE в США зупинине.

Тому курс євріка піде до парітету. Тепер підійшли до найцікавішого.Я писав вже про зменшення виробництва електроенергії АЕС у Франції та газові ф'ючерси по 800 до березня 2023 року.До послідовників тупоголових Меркель і Шредера дійшло, що треба створити "стратегічні резерви газу"Робочий об'єм ПХГ ЄС - 110 млрд куб. м., поточні запаси - 35.До кінця опалювального сезону запаси впадуть до рівня десь 25. Для "стратегічного" резерву хоча б 100 млрд. куб. треба 60-70 млрд. доларів окрім поточного імпорту (а ще за імпортовану нафту платити удвічі більше, аніж у 2021).

А звідки вони цей газ візьмуть? Основні джерела надходження газу в Європу - москальські труби Чукчі з евенками видобувають в рік 550-600 млрд куб. Самі імперці використовують-втрачають не менше 400 млрд куб в рік, на експорт іде приблизно 150 млрд куб. В тайожний союз 30-40 і решта в "дальнє зарубіжжя". Цього решта, васалітету германського рейху ледве вистачить, враховуючи ще всякі сили сібірю, південні потоки і інше. А те, що можна взяти в Азейбарджану, Казахстану перського регіону надійно закрите військовими конфліктами, які з потакання берліну розвязала і підтримує москва. Які запаси? Чи берлінським вишкребкам, послідовникам шрьодера, теперішня ціна газу видається низькою і вони ще хочуть її підняти, щоб дозволити кремлю ще більше витрачати грошей на свою армію і на драконення всього решта континенту? А звідки вони цей газ візьмуть? Основні джерела надходження газу в Європу - москальські труби Чукчі з евенками видобувають в рік 550-600 млрд куб. Самі імперці використовують-втрачають не менше 400 млрд куб в рік, на експорт іде приблизно 150 млрд куб. В тайожний союз 30-40 і решта в "дальнє зарубіжжя". Цього решта, васалітету германського рейху ледве вистачить, враховуючи ще всякі сили сібірю, південні потоки і інше. А те, що можна взяти в Азейбарджану, Казахстану перського регіону надійно закрите військовими конфліктами, які з потакання берліну розвязала і підтримує москва. Які запаси? Чи берлінським вишкребкам, послідовникам шрьодера, теперішня ціна газу видається низькою і вони ще хочуть її підняти, щоб дозволити кремлю ще більше витрачати грошей на свою армію і на драконення всього решта континенту?

"

За 2021 рік Росія експортувала до Європи близько 128 млрд кубів газу.

...

По-друге, до Європи почали прибувати додаткові обсяги скрапленого газу. Наприкінці 2021 року поставки становили до 400 млн кубів щоденно, - це у рази більше, ніж Росія транспортувала до Європи через Україну. І йшли вони переважно із США.

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Довга стаття:Пише про проблеми...Але особливо дивно читати про "цінові". Азія може купувати ті танкери, а Європі задорого? Цн ж дурня якась...Але і таке пише:128/0.4=320дібВ Україні -- давно вже пора знизити постачання ЦО хоча би вдвічі.І норми споживання газу знизити. І ціну на нього перестати так люто тримати...Як комусь буде холодно -- можуть грітись дешевою нічною електрикою. І гори соломи на полях незібрані... Ліси -- непрохідні, бо всі сухостої таки там і валяться...От закінчується моя перша зима в новобуді -- і вражений, що опалення може бути таким дешевим...ТриЗоннний лічильник електрики -- поставили безкоштовно.~ 700₴ за зимові ночі потратив на нагрів. І це на 40м²... І наразі вже кілька діб +17, мені забагато, вже й не вмикаю...Хоча би одна свідома людина на кожен стояк опалення по всіх під'їздах -- і краником на батареї можна було перекривати всі поверхи.Єдина проблема -- будуть вити всілякі "субсидії"... Яким ЦО майже безплатне, мабуть. Тому ні тепло вдягнутись, ні підняти дупу з дивана і написати заяву за зонний лічильник електрики, ні потім купити дешевий електрообігрівач (на ніч) -- вони, мабуть, тупо неспроможні...