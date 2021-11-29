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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:40

Shaman
Спасибо Вам, за Ваше упорство и старания, к сожалению, есть даже постановления Правительства, по этому поводу "свежее", но реально происходящие события, в связи с военными действиями - позволяют многие вопросы поднять, как "критические", ибо
- ВСЁ в руках наших воинов, а происходящее в живую - говорит о реальных рядах возникающих "проблем" - очень нехорошего порядка.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:07

  Shaman написав:а прокачка газа начала снижаться - с 8 числа на уровне 80-90 млн м3 в сутки вместо 109 млн м3.
12 числа - 77 млн м3...

15 - 39 млн м3
16 - 57 млн м3

это временные колебания или тренд?

и да, на сайте Оператора ГТС, где раньше по газу был вход, выход, добыча, остатки и закачка/выкачка газа - остался только вход и выход - к чему бы это?
Shaman
 
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