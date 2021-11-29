RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:40

Shaman
Спасибо Вам, за Ваше упорство и старания, к сожалению, есть даже постановления Правительства, по этому поводу "свежее", но реально происходящие события, в связи с военными действиями - позволяют многие вопросы поднять, как "критические", ибо
- ВСЁ в руках наших воинов, а происходящее в живую - говорит о реальных рядах возникающих "проблем" - очень нехорошего порядка.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 9526
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:07

  Shaman написав:а прокачка газа начала снижаться - с 8 числа на уровне 80-90 млн м3 в сутки вместо 109 млн м3.
12 числа - 77 млн м3...

15 - 39 млн м3
16 - 57 млн м3

это временные колебания или тренд?

и да, на сайте Оператора ГТС, где раньше по газу был вход, выход, добыча, остатки и закачка/выкачка газа - остался только вход и выход - к чему бы это?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 29.09.19
Подякував: 309 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 19:06

  Shaman написав:
  Shaman написав:а прокачка газа начала снижаться - с 8 числа на уровне 80-90 млн м3 в сутки вместо 109 млн м3.
12 числа - 77 млн м3...

15 - 39 млн м3
16 - 57 млн м3

это временные колебания или тренд?

и да, на сайте Оператора ГТС, где раньше по газу был вход, выход, добыча, остатки и закачка/выкачка газа - остался только вход и выход - к чему бы это?

Где-то, сегодня, в устах представителя Италии звучало, что попытки диверсификации энергоносителей неожиданно позволили улучшить прогноз отказа от сотрудничества с РФ.

Плюс ко всему на нас окажет давление https://interfax.com.ua/news/economic/824649.html

И тот пункт о котором я упомянул в предыдущем посте ... - нам будет туго, словно в 1945м и это в случае позитивного развития событий.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 9526
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:52

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

тарифы на электроэнергию для населения на текущем уровне продлевают до 31 октября 2022 года

в текущей ситуации наверное это и оправдано...
но даже никто не радуется по этому поводу - наверное, просто перестали платить
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 29.09.19
Подякував: 309 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:00

  Shaman написав:что там с газом?

цена на газ в марте пока на уровне 33-35 грн/м3 с НДС. похоже пока это новая реальность, хотя что будут делать производства, где высокий удельный вес газа в себестоимости - вопрос.

в целом, потребление газа конечно упало. остатки газа пока не так актуальны, но все еще превышают 9 млрд м3. погода в очередной раз подкинула каверзу с морозами в марте, но отбор газа все равно около 30 млн м3 в сутки. в результате долгожданного потепления думаю скоро начнется и закачка газа.

добыча снизилась на 5 млн м3 с 55 до 50.

транзит весь март идет на контрактном уровне 109 млн м3 в сутки

цена на газ в апреле держится примерно на том же уровне - 31-32 грн/м3 с НДС.
это уже новая реальность? :(

как уже отмечал, транзит газа снизился и держится на уровне 60 млн м3 в сутки

на сайте Оператора ГТС уже нет суточных данных по остаткам газа и его отбору/закачке :(
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 29.09.19
Подякував: 309 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 09:57

Re: Что там с газом?

отопительный сезон закончился. появилась техническая возможность закачки газа. Оператор ГТС рапортует, что есть техническая возможность импорта газа (не виртуальная) - до 54 млн м3 в сутки. но функция закупки возложена на Нафтогаз.

и вот здесь конечно у руководства Нафтогаза сложный выбор. закачать необходимо от 6 (минимальное кол-во) до 9 млрд м3 (разумный). как раз по 50 млн м3 в день, но начиная прямо сейчас.

а тут 2 вопроса - газ сейчас стоит около 1000 дол/м3 и пока нет предпосылок к снижению. и вообще, сколько этого газа - он есть на рынке или нет?

закупать газ по 30 грн/м3 и продавать населению по 8 м3, тем более в условиях тотальных неплатежей - чудес не бывает - только за счет бюджета. может с учетом этого наши просят так много денег помощи - только на газ надо 1,5 млрд дол в месяц.

так что цены на газ надо поднимать - в 1,5-2 раза.
и по э/энергии поспешили заморозить цены.

наблюдаемс
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 29.09.19
Подякував: 309 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:05

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

пошли какие-то официальные качели с поставками газа в Польшу и Болгарию

Газпром повідомив про зупинку постачання газу в Польщу з 27 квітня через відмову платити в рублях — PGNiG

правда, физические поставки газа по ямальскому газопроводу и так то были, то нет - так что пока это не настолько критично.

как следствие, поднялись цены на газ

Ціни на газ злетіли через зупинку Газпромом поставок до Польщі

Цена газа в Европе - 1153 дол/т м3
в Америке тоже подорожал в 1,5 раза с начала года - до 245 дол/т м3

Цены на газ в мире

наблюдаемс
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 29.09.19
Подякував: 309 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Металургійна промисловість України 1, 2, 3
Denik » Пон 29 лис, 2021 18:59
21 1949
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 кві, 2022 16:08
vitaliian
Finance.ua: 30 років незалежності України в ключових...
D2 » Сер 18 сер, 2021 10:49
2 1726
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 15:26
pidvysockiy
9 червня на деяких водоймах України закінчується нерестова з
Пчёлка » П'ят 10 чер, 2016 13:52
1 3648
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2016 17:06
Пчёлка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.