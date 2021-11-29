Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Shaman Спасибо Вам, за Ваше упорство и старания, к сожалению, есть даже постановления Правительства, по этому поводу "свежее", но реально происходящие события, в связи с военными действиями - позволяют многие вопросы поднять, как "критические", ибо - ВСЁ в руках наших воинов, а происходящее в живую - говорит о реальных рядах возникающих "проблем" - очень нехорошего порядка.
цена на газ в марте пока на уровне 33-35 грн/м3 с НДС. похоже пока это новая реальность, хотя что будут делать производства, где высокий удельный вес газа в себестоимости - вопрос.
в целом, потребление газа конечно упало. остатки газа пока не так актуальны, но все еще превышают 9 млрд м3. погода в очередной раз подкинула каверзу с морозами в марте, но отбор газа все равно около 30 млн м3 в сутки. в результате долгожданного потепления думаю скоро начнется и закачка газа.
добыча снизилась на 5 млн м3 с 55 до 50.
транзит весь март идет на контрактном уровне 109 млн м3 в сутки
цена на газ в апреле держится примерно на том же уровне - 31-32 грн/м3 с НДС. это уже новая реальность?
как уже отмечал, транзит газа снизился и держится на уровне 60 млн м3 в сутки
на сайте Оператора ГТС уже нет суточных данных по остаткам газа и его отбору/закачке
отопительный сезон закончился. появилась техническая возможность закачки газа. Оператор ГТС рапортует, что есть техническая возможность импорта газа (не виртуальная) - до 54 млн м3 в сутки. но функция закупки возложена на Нафтогаз.
и вот здесь конечно у руководства Нафтогаза сложный выбор. закачать необходимо от 6 (минимальное кол-во) до 9 млрд м3 (разумный). как раз по 50 млн м3 в день, но начиная прямо сейчас.
а тут 2 вопроса - газ сейчас стоит около 1000 дол/м3 и пока нет предпосылок к снижению. и вообще, сколько этого газа - он есть на рынке или нет?
закупать газ по 30 грн/м3 и продавать населению по 8 м3, тем более в условиях тотальных неплатежей - чудес не бывает - только за счет бюджета. может с учетом этого наши просят так много денег помощи - только на газ надо 1,5 млрд дол в месяц.
так что цены на газ надо поднимать - в 1,5-2 раза. и по э/энергии поспешили заморозить цены.