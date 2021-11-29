Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Суб 23 кві, 2022 09:57

отопительный сезон закончился. появилась техническая возможность закачки газа. Оператор ГТС рапортует, что есть техническая возможность импорта газа (не виртуальная) - до 54 млн м3 в сутки. но функция закупки возложена на Нафтогаз.



и вот здесь конечно у руководства Нафтогаза сложный выбор. закачать необходимо от 6 (минимальное кол-во) до 9 млрд м3 (разумный). как раз по 50 млн м3 в день, но начиная прямо сейчас.



а тут 2 вопроса - газ сейчас стоит около 1000 дол/м3 и пока нет предпосылок к снижению. и вообще, сколько этого газа - он есть на рынке или нет?



закупать газ по 30 грн/м3 и продавать населению по 8 м3, тем более в условиях тотальных неплатежей - чудес не бывает - только за счет бюджета. может с учетом этого наши просят так много денег помощи - только на газ надо 1,5 млрд дол в месяц.



так что цены на газ надо поднимать - в 1,5-2 раза.

и по э/энергии поспешили заморозить цены.



наблюдаемс