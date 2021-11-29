|
|
Вартість електроенергії для промислових споживачів України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 07 тра, 2022 09:18
цена газа в мае 30-31 грн/м3
прокачка на уровне 99 млн м3 в сутки.
что с закачкой - тишина, импорта нет.
частная добыча - тоже на распустье - закачивать - что будет потом? конфискация?
может проблема на тек момент и не настолько актуальна, но зима близка...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1941
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 654 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|21
|2033
|
|
|2
|1766
|
|
|1
|3678
|
П'ят 17 чер, 2016 17:06
Пчёлка