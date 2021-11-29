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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:18

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

цена газа в мае 30-31 грн/м3

прокачка на уровне 99 млн м3 в сутки.

что с закачкой - тишина, импорта нет.
частная добыча - тоже на распустье - закачивать - что будет потом? конфискация?
может проблема на тек момент и не настолько актуальна, но зима близка...
Shaman
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