Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Сер 25 тра, 2022 16:42

Должно хватить при сохранении текущей тенденции потребления и собственной добычи, прогнозируют госкомпании. В апреле объем потребления газа упал на 30% от прошлогоднего, говорит Герман Галущенко, министр энергетики.

то, что денег не хватает, понятно. а вот с суммами хотелок вопросы.нужно закупить 4,5 млрд м3 (цифра из статьи) - вообще-то это мало. т.о. мы начнем отопительный сезон с 13,5 млрд м3 остатков. при форс-мажоре газа не хватит.а это что? мы сразу закладываем, что весь год никто работать не будет? или забыли, что сейчас многие стоят из-за боевых действий.идем дальше4.5 млрд по 30 грн/м3 (текущая цена) - это 135 млрд грн. остальное куда? не платят облгазы? так может там надо поискать?а почему не платят - может потому что льготная цена увязана с правом брать газ, но не оплачивать.вопросов много, время идет - для закачки осталось 4,5 месчто-то лишний раз убеждаюсь, что замена топ-менеджмента Нафтогаза в прошлом году была неудачной мягко говоря.