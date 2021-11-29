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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:18

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

цена газа в мае 30-31 грн/м3

прокачка на уровне 99 млн м3 в сутки.

что с закачкой - тишина, импорта нет.
частная добыча - тоже на распустье - закачивать - что будет потом? конфискация?
может проблема на тек момент и не настолько актуальна, но зима близка...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:04

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

транзит начало штормить
О 6.55 11 травня ... Транзит російського газу від газовимірювальної станції Сохранівка припинено

Газпром зупинив подачу газу через захоплену окупантами станцію Сохранівка — Оператор ГТС

в обычном режиме это до 30% транзита
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:09

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

согласно данным Оператора ГТС транзит через пункт входа ГВС Сохранивка 11.05 - 0 м3
Общий транзит - 72 млн м3 в сутки

наблюдаем
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:42

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

«Нафтогазу» снова не хватает миллиардов долларов. Откуда дыра и кто заплатит?

то, что денег не хватает, понятно. а вот с суммами хотелок вопросы.

нужно закупить 4,5 млрд м3 (цифра из статьи) - вообще-то это мало. т.о. мы начнем отопительный сезон с 13,5 млрд м3 остатков. при форс-мажоре газа не хватит.
Должно хватить при сохранении текущей тенденции потребления и собственной добычи, прогнозируют госкомпании. В апреле объем потребления газа упал на 30% от прошлогоднего, говорит Герман Галущенко, министр энергетики.

а это что? мы сразу закладываем, что весь год никто работать не будет? или забыли, что сейчас многие стоят из-за боевых действий.

идем дальше

4.5 млрд по 30 грн/м3 (текущая цена) - это 135 млрд грн. остальное куда? не платят облгазы? так может там надо поискать?
а почему не платят - может потому что льготная цена увязана с правом брать газ, но не оплачивать.

вопросов много, время идет - для закачки осталось 4,5 мес

что-то лишний раз убеждаюсь, что замена топ-менеджмента Нафтогаза в прошлом году была неудачной мягко говоря.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 25 тра, 2022 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:54

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

и да, уже несколько дней транзит газа через Украину - менее 50 млн м3 в сутки.

с закачкой газа будут сложности
Shaman
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