Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
то, что денег не хватает, понятно. а вот с суммами хотелок вопросы.
нужно закупить 4,5 млрд м3 (цифра из статьи) - вообще-то это мало. т.о. мы начнем отопительный сезон с 13,5 млрд м3 остатков. при форс-мажоре газа не хватит.
Должно хватить при сохранении текущей тенденции потребления и собственной добычи, прогнозируют госкомпании. В апреле объем потребления газа упал на 30% от прошлогоднего, говорит Герман Галущенко, министр энергетики.
а это что? мы сразу закладываем, что весь год никто работать не будет? или забыли, что сейчас многие стоят из-за боевых действий.
идем дальше
4.5 млрд по 30 грн/м3 (текущая цена) - это 135 млрд грн. остальное куда? не платят облгазы? так может там надо поискать? а почему не платят - может потому что льготная цена увязана с правом брать газ, но не оплачивать.
вопросов много, время идет - для закачки осталось 4,5 мес
что-то лишний раз убеждаюсь, что замена топ-менеджмента Нафтогаза в прошлом году была неудачной мягко говоря.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 25 тра, 2022 16:55, всього редагувалось 1 раз.