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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:18

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

цена газа в мае 30-31 грн/м3

прокачка на уровне 99 млн м3 в сутки.

что с закачкой - тишина, импорта нет.
частная добыча - тоже на распустье - закачивать - что будет потом? конфискация?
может проблема на тек момент и не настолько актуальна, но зима близка...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:04

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

транзит начало штормить
О 6.55 11 травня ... Транзит російського газу від газовимірювальної станції Сохранівка припинено

Газпром зупинив подачу газу через захоплену окупантами станцію Сохранівка — Оператор ГТС

в обычном режиме это до 30% транзита
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:09

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

согласно данным Оператора ГТС транзит через пункт входа ГВС Сохранивка 11.05 - 0 м3
Общий транзит - 72 млн м3 в сутки

наблюдаем
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:42

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

«Нафтогазу» снова не хватает миллиардов долларов. Откуда дыра и кто заплатит?

то, что денег не хватает, понятно. а вот с суммами хотелок вопросы.

нужно закупить 4,5 млрд м3 (цифра из статьи) - вообще-то это мало. т.о. мы начнем отопительный сезон с 13,5 млрд м3 остатков. при форс-мажоре газа не хватит.
Должно хватить при сохранении текущей тенденции потребления и собственной добычи, прогнозируют госкомпании. В апреле объем потребления газа упал на 30% от прошлогоднего, говорит Герман Галущенко, министр энергетики.

а это что? мы сразу закладываем, что весь год никто работать не будет? или забыли, что сейчас многие стоят из-за боевых действий.

идем дальше

4.5 млрд по 30 грн/м3 (текущая цена) - это 135 млрд грн. остальное куда? не платят облгазы? так может там надо поискать?
а почему не платят - может потому что льготная цена увязана с правом брать газ, но не оплачивать.

вопросов много, время идет - для закачки осталось 4,5 мес

что-то лишний раз убеждаюсь, что замена топ-менеджмента Нафтогаза в прошлом году была неудачной мягко говоря.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 25 тра, 2022 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 16:54

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

и да, уже несколько дней транзит газа через Украину - менее 50 млн м3 в сутки.

с закачкой газа будут сложности
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 17:18

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

начинаются качели с Газпромом

"Нафтогаз" розпочав передарбітражну процедуру проти Газпрому

значит формула "качай или плати" уже не работает.

наблюдаем
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 18:30

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

вот это по-взрослому

В Украине цена за отопление вырастет втрое

правда, в статье речь идет о том, что поднимут стоимость газа для ТЭЦ в три раза, до почти 30 грн - т.е. до рыночной цены.

резко. или это прощупывание реакции, а потом поднимут раза в 2.

наблюдаем
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 15:05

  Shaman написав:вот это по-взрослому

В Украине цена за отопление вырастет втрое

правда, в статье речь идет о том, что поднимут стоимость газа для ТЭЦ в три раза, до почти 30 грн - т.е. до рыночной цены.

резко. или это прощупывание реакции, а потом поднимут раза в 2.

наблюдаем

все не совсем так

«Нафтогаз» повышает цену на газ: как изменятся тарифы на коммуналку

согласно этой инфо, цены для ТЭЦ таки поднимут, но тарифы на отопление удержат на текущем уровне. типа разницу тарифов будут компенсировать ТЭЦ.

т.е. по документам Нафтогаз перестанет быть убыточным, но денег не будет - вангую резкий рост неплатежей.

ИМХО схема левая - одно дело дотировать Нафтогаз, где в принципе не так сложно посчитать потери как разницу цен на газ - или кучу ТЭЦ. экономически обоснованный тариф - такое поле для "правильных" расчетов.
непрозрачности на рынке становится больше :(
Shaman
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