Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
то, что денег не хватает, понятно. а вот с суммами хотелок вопросы.
нужно закупить 4,5 млрд м3 (цифра из статьи) - вообще-то это мало. т.о. мы начнем отопительный сезон с 13,5 млрд м3 остатков. при форс-мажоре газа не хватит.
Должно хватить при сохранении текущей тенденции потребления и собственной добычи, прогнозируют госкомпании. В апреле объем потребления газа упал на 30% от прошлогоднего, говорит Герман Галущенко, министр энергетики.
а это что? мы сразу закладываем, что весь год никто работать не будет? или забыли, что сейчас многие стоят из-за боевых действий.
идем дальше
4.5 млрд по 30 грн/м3 (текущая цена) - это 135 млрд грн. остальное куда? не платят облгазы? так может там надо поискать? а почему не платят - может потому что льготная цена увязана с правом брать газ, но не оплачивать.
вопросов много, время идет - для закачки осталось 4,5 мес
что-то лишний раз убеждаюсь, что замена топ-менеджмента Нафтогаза в прошлом году была неудачной мягко говоря.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 25 тра, 2022 16:55, всього редагувалось 1 раз.
согласно этой инфо, цены для ТЭЦ таки поднимут, но тарифы на отопление удержат на текущем уровне. типа разницу тарифов будут компенсировать ТЭЦ.
т.е. по документам Нафтогаз перестанет быть убыточным, но денег не будет - вангую резкий рост неплатежей.
ИМХО схема левая - одно дело дотировать Нафтогаз, где в принципе не так сложно посчитать потери как разницу цен на газ - или кучу ТЭЦ. экономически обоснованный тариф - такое поле для "правильных" расчетов. непрозрачности на рынке становится больше
"Я сказав би, що в газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд кубометрів газу", – сказав він.
"За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд", – додав Вітренко.
все хорошо, но нужна помощь. как утомляет такой необоснованный оптимизм.
6 млрд м3 уже давно стоит меньше 6 млрд дол. сейчас так вообще 5,5 млрд дол.
при этом
Кабінет міністрів напередодні доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах (ПХГ) до початку опалювального сезону до 19 млрд кубометрів
зиму закончили с 9 млрд м3. сейчас говорят уже 10 млрд м3, ок. 19-10-6 = 3 млрд м3 - а где еще будем 3 млрд м3 брать? на самом деле минимум - это остатки 16 млрд м3. 18-19 млрд м3 - уже более надежно.
в общем, опять пиара больше, чем работы - но денег дайте...