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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:46

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Росія зупинить на 10 днів постачання газу до Європи через Північний потік

делаем ставки, возобновятся поставки 22 июля или возникнут непредвиденные сложности?

все поставки по Северному потоку можно компенсировать поставками через Украину - но Газпром этого не планирует делать судя по всему.

новая серия - "как прое.ать рынок газа в Европе" 8)

цена на бирже лезет вверх и уже достигла 1 600 дол/тм3. а в США упала до 200 дол.
парадокс
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:58

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

в Европе спотовая цена на газ - уже 1 800 дол/т м3

а в Штатах - чуть больше 190 дол/т м3
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:14

  Shaman написав:в Европе спотовая цена на газ - уже 1 800 дол/т м3

а в Штатах - чуть больше 190 дол/т м3

несмотря на цену в Европе 1 800 дол/т м3 в Украине цена держится на уровне 30 грн/м3 с НДС.

отечественные частные газодобытчики не готовы закачивать газ, и продают его сейчас.
Shaman
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