Вартість електроенергії для промислових споживачів України
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 02 лип, 2022 18:46
Росія зупинить на 10 днів постачання газу до Європи через Північний потік
делаем ставки, возобновятся поставки 22 июля или возникнут непредвиденные сложности?
все поставки по Северному потоку можно компенсировать поставками через Украину - но Газпром этого не планирует делать судя по всему.
новая серия - "как прое.ать рынок газа в Европе"
цена на бирже лезет вверх и уже достигла 1 600 дол/тм3. а в США упала до 200 дол.
парадокс
Shaman
Повідомлень: 2272
З нами з: 29.09.19
Подякував: 348 раз.
Подякували: 701 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 05 лип, 2022 15:58
в Европе спотовая цена на газ - уже 1 800 дол/т м3
а в Штатах - чуть больше 190 дол/т м3
Shaman
Повідомлень: 2272
З нами з: 29.09.19
Подякував: 348 раз.
Подякували: 701 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 14 лип, 2022 21:14
Shaman написав:
в Европе спотовая цена на газ - уже 1 800 дол/т м3
а в Штатах - чуть больше 190 дол/т м3
несмотря на цену в Европе 1 800 дол/т м3 в Украине цена держится на уровне 30 грн/м3 с НДС.
отечественные частные газодобытчики не готовы закачивать газ, и продают его сейчас.
Shaman
Повідомлень: 2272
З нами з: 29.09.19
Подякував: 348 раз.
Подякували: 701 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 17 лип, 2022 17:52
Запасы газа превысили 11 млрд кубометров
19 млрд м3 конечно не накопим. зачем декларируем?
при обычном уровне потребления хватило бы 16 млрд м3.
при текущем объеме потребления - наверное, хватит меньше, хотя сколько непонятно - расчетов нет.
Shaman
Повідомлень: 2272
З нами з: 29.09.19
Подякував: 348 раз.
Подякували: 701 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
22
3086
Пон 16 тра, 2022 20:18 Denik
2
2113
1
3868
П'ят 17 чер, 2016 17:06 Пчёлка