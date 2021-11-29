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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:46

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Росія зупинить на 10 днів постачання газу до Європи через Північний потік

делаем ставки, возобновятся поставки 22 июля или возникнут непредвиденные сложности?

все поставки по Северному потоку можно компенсировать поставками через Украину - но Газпром этого не планирует делать судя по всему.

новая серия - "как прое.ать рынок газа в Европе" 8)

цена на бирже лезет вверх и уже достигла 1 600 дол/тм3. а в США упала до 200 дол.
парадокс
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:58

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

в Европе спотовая цена на газ - уже 1 800 дол/т м3

а в Штатах - чуть больше 190 дол/т м3
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 21:14

  Shaman написав:в Европе спотовая цена на газ - уже 1 800 дол/т м3

а в Штатах - чуть больше 190 дол/т м3

несмотря на цену в Европе 1 800 дол/т м3 в Украине цена держится на уровне 30 грн/м3 с НДС.

отечественные частные газодобытчики не готовы закачивать газ, и продают его сейчас.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 17:52

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Запасы газа превысили 11 млрд кубометров

19 млрд м3 конечно не накопим. зачем декларируем?

при обычном уровне потребления хватило бы 16 млрд м3.
при текущем объеме потребления - наверное, хватит меньше, хотя сколько непонятно - расчетов нет.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:09

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

понемногу, но вход стал превышать выход - на 4-5 млн м3. вот уже неделю-две.

за месяц 150 млн м3.
маловато будет - сколько же они хотят закачать?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 12:07

  Shaman написав:Росія зупинить на 10 днів постачання газу до Європи через Північний потік

делаем ставки, возобновятся поставки 22 июля или возникнут непредвиденные сложности?

все поставки по Северному потоку можно компенсировать поставками через Украину - но Газпром этого не планирует делать судя по всему.

новая серия - "как прое.ать рынок газа в Европе" 8)

цена на бирже лезет вверх и уже достигла 1 600 дол/тм3. а в США упала до 200 дол.
парадокс

транзит газа по Северному потоку восстановили, но пока на уровне 40% мощности - 67 млн м3 в день. война нервов продолжается.

цена на газ в Европе пока держится на уровне 1700 дол/т м3.
в США газ резко подорожал до 300 дол/т м3
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:42

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

"Газпром" скорочує поставки газу в ЄС "Північним потоком-1" до 20% від потужності

шоу продолжается.
цена на бирже взлетела до 1 900 дол/т м3
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:09

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

"Газпром" без попередження підвищив тиск в ГТС України. Це могло спричинити аварію

хз, что это было.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:27

  Shaman написав:"Газпром" скорочує поставки газу в ЄС "Північним потоком-1" до 20% від потужності

шоу продолжается.
цена на бирже взлетела до 1 900 дол/т м3

что-то нервничают на бирже - цена в Европе улетела за двушку дол за тыс м3.

в Штатах - 320 дол/т м3
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 19:40

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

гроші Нафтогазу дали
Рада виділила "Нафтогазу" понад 111 мільярдів для компенсації різниці тарифів

інших варіантів і не було.
дивимось, як це реалізують та як це вплине на фінансову систему
Shaman
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