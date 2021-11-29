Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 07 сер, 2022 10:02
хоть какая-то оценка потребления газа на текущий момент
Споживання газу в Україні через війну скоротилося на 40%
потребление до этого было 30 млрд м3 в год. т.е. прогноз в 2022 - 18-20 млрд м3
с таким потреблением возможно пройдем зиму и без импорта газа. но при условии, что ничего не будет восстанавливаться...
интересно было бы глянуть в разрезе структуры потребителей.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:46
ще підвищуються ставки по газу
Газпром зупинить на три доби прокачку газу через "Північний потік"
ну що впорається за 3 дні чи ні?..
газ в Европі - вище 2 500 дол/т м3, але похоже це вже нікого не цікавить
газ в Америці - 330 дол/т м3. теж пікові рівні для тамтешнього ринку
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Додано: Суб 20 сер, 2022 10:57
вся сутність бізнесу по-руськи
Газпром почав спалювати надлишки газу в промислових масштабах, аби не постачати до ЄС: факел видно з космосу
трохи застаріла новина, але дуже показова.
як казали в одному фільму "пора к врачу лечиться. и русский врач здесь уже не поможет"
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Додано: Чет 25 сер, 2022 09:51
ціна на газ в Європі перетнула 3000 дол/т м3
в Україні газ продається поки що по 45 грн з ПДВ/м3, тобто менше 1 000 дол/т м3
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Додано: Сер 31 сер, 2022 19:18
В ОГТСУ розповіли, скільки газу вже накопичили у сховищах
Зараз у ПСГ 13 млрд кубометрів газу. До 15 жовтня, за прогнозними розрахунками, буде близько 14,4 млрд кубометрів газу. З такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося
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