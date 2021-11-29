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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:21

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

нарешті дочекався - ціна на газ у Европі пірнула під 1 500 дол/т м3.

тобто неможливість отримувати газ з Півничних потоків вже не бентежить ринок. можливо причина в тому, що хранилища в Европі майже заповнені.

в Україні вартість газу 38-39 грн/м3 з ПДВ
Shaman
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