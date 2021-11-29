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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:21

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

нарешті дочекався - ціна на газ у Европі пірнула під 1 500 дол/т м3.

тобто неможливість отримувати газ з Півничних потоків вже не бентежить ринок. можливо причина в тому, що хранилища в Европі майже заповнені.

в Україні вартість газу 38-39 грн/м3 з ПДВ
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 14:07

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

якесь цінове ралі - ціна на газ в Європі стрімко знизилась та вже трохи більше 1 200 дол/т м3.

в США вартість газу теж повернулась до 210 дол/т м3
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:29

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

так і є - ціна вже меньше 1000 дол/т м3.

в США вже меньше 200 дол/т м3

а й ще інше явище - майже з початку місяця у нас активізувався імпорт газу, в деякі дні навіть по 10 млн м3 - здається, дефіціт газу зменьшується
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:10

  Shaman написав:так і є - ціна вже меньше 1000 дол/т м3.

в США вже меньше 200 дол/т м3

а й ще інше явище - майже з початку місяця у нас активізувався імпорт газу, в деякі дні навіть по 10 млн м3 - здається, дефіціт газу зменьшується

падіння нижче 1000 дол вже відіграли, наразі майже 1 200 дол / т м3

насправді ціна закупівлі нижче, ніж ринкова, для тих хто закуповує газ для виробництва стабільно й в великих обсягах. але понад законтрактованих обсягів всі звісно зменшують споживання, а відповідно й обсяги виробництва. що роблять хіміки, взагалі не розумію.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:38

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

ці біржі надто чутливо реагують :)

не встиг початися опалювальний сезон, а ціна в Европі - вже знову біля 1 300 дол/т м3.

в США - 230 дол/т м3

але імпорт в нас тільки зростає й вже сягає 20 млн м3 на добу.
думаю на зиму газу в нас вже вистачить
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:20

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Shaman написав:але імпорт в нас тільки зростає й вже сягає 20 млн м3 на добу.
думаю на зиму газу в нас вже вистачить
Если эти идиоты начнут бахкать по кательным, то у нас будут и излишки газа((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 16:06

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

а оце вже погана ситуація

МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

через розбалансування енергосистеми доводиться вимикати блоки АЕС. а їх запуск - займає час. та й не передбачено такий режим роботи...
Shaman
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