Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:21
нарешті дочекався - ціна на газ у Европі пірнула під
1 500 дол/т м3. тобто неможливість отримувати газ з Півничних потоків вже не бентежить ринок. можливо причина в тому, що хранилища в Европі майже заповнені. в Україні вартість газу 38-39 грн/м3 з ПДВ
Shaman
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Додано: Вів 18 жов, 2022 14:07
якесь цінове ралі - ціна на газ в Європі стрімко знизилась та вже трохи більше 1 200 дол/т м3.
в США вартість газу теж повернулась до 210 дол/т м3
Shaman
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Додано: Вів 25 жов, 2022 09:29
так і є - ціна вже меньше 1000 дол/т м3.
в США вже меньше 200 дол/т м3 а й ще інше явище - майже з початку місяця у нас активізувався імпорт газу, в деякі дні навіть по 10 млн м3 - здається, дефіціт газу зменьшується
Shaman
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Додано: Суб 29 жов, 2022 19:10
Shaman написав:
так і є - ціна вже меньше 1000 дол/т м3.
в США вже меньше 200 дол/т м3
а й ще інше явище - майже з початку місяця у нас активізувався імпорт газу, в деякі дні навіть по 10 млн м3 - здається, дефіціт газу зменьшується
падіння нижче 1000 дол вже відіграли, наразі майже 1 200 дол / т м3
насправді ціна закупівлі нижче, ніж ринкова, для тих хто закуповує газ для виробництва стабільно й в великих обсягах. але понад законтрактованих обсягів всі звісно зменшують споживання, а відповідно й обсяги виробництва. що роблять хіміки, взагалі не розумію.
Shaman
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Додано: Чет 03 лис, 2022 17:38
ці біржі надто чутливо реагують
не встиг початися опалювальний сезон, а ціна в Европі - вже знову біля 1 300 дол/т м3.
в США - 230 дол/т м3
але імпорт в нас тільки зростає й вже сягає 20 млн м3 на добу.
думаю на зиму газу в нас вже вистачить
Shaman
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Додано: Чет 03 лис, 2022 18:20
Shaman написав:
але імпорт в нас тільки зростає й вже сягає 20 млн м3 на добу.
думаю на зиму газу в нас вже вистачить
Если эти идиоты начнут бахкать по кательным, то у нас будут и излишки газа((
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Додано: Чет 17 лис, 2022 16:06
а оце вже погана ситуація
МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС
через розбалансування енергосистеми доводиться вимикати блоки АЕС. а їх запуск - займає час. та й не передбачено такий режим роботи...
Shaman
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Додано: Суб 19 лис, 2022 11:38
неочікувана зміна в листопаді - чомусь з 15 числа екпорт газу почав перевищувати імпорт. кількість не те щоб критична, але не на часі
Shaman
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Додано: Вів 22 лис, 2022 17:34
схоже, Газпром почав спалювати газ в промислових масштабах, тому вирішив й далі зменшувати постачання газу
"Газпром" погрожує скоротити постачання газу до ЄС через Україну
як кажуть наші, Газпрому не подобається віртуальний реверс з Молдови
"Газпром" маніпулює фактами щоб обмежити обсяги постачання газу до ЄС, - ОГТСУ
навіть не чув про таке. цікаво, звідки в Молдови газ?
Румунія розчехлилась ?
й щось кацапи забувають, що якщо припинять постачання, то першим замерзне Придністрів'я. а то звикли роками отримувати газ, а платити на їхню думку повинна Молдова - совок в чистому вигляді
Shaman
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