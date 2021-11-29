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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 21 гру, 2022 16:54
не знаю, пов'язано це з затвержденням порогової ціни на газ, чи ні, але газ стрімко подешевшав в Європі - з 1 500 дол до майже 1 000 дол/т м3
в США взагалі ниже 200 дол.
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Shaman
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