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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:54

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

не знаю, пов'язано це з затвержденням порогової ціни на газ, чи ні, але газ стрімко подешевшав в Європі - з 1 500 дол до майже 1 000 дол/т м3

в США взагалі ниже 200 дол.
Shaman
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  #<1 ... 36373839
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