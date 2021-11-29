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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:54

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

не знаю, пов'язано це з затвержденням порогової ціни на газ, чи ні, але газ стрімко подешевшав в Європі - з 1 500 дол до майже 1 000 дол/т м3

в США взагалі ниже 200 дол.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:19

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

требу актуалізувати інфо :)

ціна в Європі наприкінці грудня як впала до 800 дол/т м3, так й коливається біля цієї відмітки. хоча насправді й це занадто дорого. максимальна ціна газу - не більше 500 дол. в США вартість газу - 150 дол/т м3.

зменшення споживання та нові постачальники газу в Європу - це повільні процеси, але Європа впевнено виконує це.

У Німеччині запрацював перший LNG-термінал
Комерційна експлуатація плавучого терміналу планується з середини січня з максимальною потужністю близько 155 гігават-годин на добу. Тоді ж термінал прийме перше судно зі скрапленим газом. Термінал щорічно подаватиме до мережі близько шести відсотків газу, який споживає Німеччина.

Про завершення будівництва інфраструктури термінала в місті Вільгельмсгафен стало відомо у листопаді. Його завершили приблизно за шість місяців, що для Німеччини поки є рекордним темпом і потребувало винятків зі стандартних процедур.

Як повідомлялося, Німеччина готує загалом чотири плавучі LNG-термінали, щоб замінити російський газ. Завдяки зрідженому природному газу Німеччина сподівається у 2023 році замістити 50-60% газу, який раніше отримувала з Росії.

можуть, коли треба.

цікаво, що будуть робити з видобутком деякі постачальники, які вирішили, що вони незамінні. враховуючи, що газ надто не поскладуєш :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:46

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

тільки актуалізуєш дані - а ціна знову впала :)

газ котується на біржі вже десь на рівні 700 дол/т м3.

тепла погода впливає на ціни - але ніяких кліматичних змін немає, це все придумали :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:35

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Газпром зменшує транзит газу через Україну в січні 2022

Россия сокращает суточный транзит газа через Украину в Европу пятый день подряд
якщо середньодобовий транзит складав 42 млн м3, то 4-5 січня десь 37,7 млн м3, а 6 січня - 35,5 млн м3. чому, навіщо - поки що невідомо.

я дивився на цей показник, але десь наприкінці року Оператор ГТС змінив формат даних, й не має часу з ним розібратися

По итогам 2022 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума — около 20 млрд кубометров.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:07

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Shaman написав:Газпром зменшує транзит газу через Україну в січні 2022...

Нехай знижує і в січні 2021
GALeon
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