Вартість електроенергії для промислових споживачів України

не знаю, пов'язано це з затвержденням порогової ціни на газ, чи ні, але газ стрімко подешевшав в Європі - з 1 500 дол до майже 1 000 дол/т м3
в США взагалі ниже 200 дол.
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 21 гру, 2022 16:54
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
не знаю, пов'язано це з затвержденням порогової ціни на газ, чи ні, але газ стрімко подешевшав в Європі - з 1 500 дол до майже 1 000 дол/т м3
в США взагалі ниже 200 дол.
Додано: Сер 04 січ, 2023 12:19
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
требу актуалізувати інфо
ціна в Європі наприкінці грудня як впала до 800 дол/т м3, так й коливається біля цієї відмітки. хоча насправді й це занадто дорого. максимальна ціна газу - не більше 500 дол. в США вартість газу - 150 дол/т м3.
зменшення споживання та нові постачальники газу в Європу - це повільні процеси, але Європа впевнено виконує це.
можуть, коли треба.
цікаво, що будуть робити з видобутком деякі постачальники, які вирішили, що вони незамінні. враховуючи, що газ надто не поскладуєш
Додано: Чет 05 січ, 2023 11:46
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
тільки актуалізуєш дані - а ціна знову впала
газ котується на біржі вже десь на рівні 700 дол/т м3.
тепла погода впливає на ціни - але ніяких кліматичних змін немає, це все придумали
Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:35
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
Газпром зменшує транзит газу через Україну в січні 2023
якщо середньодобовий транзит складав 42 млн м3, то 4-5 січня десь 37,7 млн м3, а 6 січня - 35,5 млн м3. чому, навіщо - поки що невідомо.
я дивився на цей показник, але десь наприкінці року Оператор ГТС змінив формат даних, й не має часу з ним розібратися
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 06 січ, 2023 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:07
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
Нехай знижує і в січні 2021
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:24
|