Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
ціна в Європі наприкінці грудня як впала до 800 дол/т м3, так й коливається біля цієї відмітки. хоча насправді й це занадто дорого. максимальна ціна газу - не більше 500 дол. в США вартість газу - 150 дол/т м3.
зменшення споживання та нові постачальники газу в Європу - це повільні процеси, але Європа впевнено виконує це.
Комерційна експлуатація плавучого терміналу планується з середини січня з максимальною потужністю близько 155 гігават-годин на добу. Тоді ж термінал прийме перше судно зі скрапленим газом. Термінал щорічно подаватиме до мережі близько шести відсотків газу, який споживає Німеччина.
Про завершення будівництва інфраструктури термінала в місті Вільгельмсгафен стало відомо у листопаді. Його завершили приблизно за шість місяців, що для Німеччини поки є рекордним темпом і потребувало винятків зі стандартних процедур.
Як повідомлялося, Німеччина готує загалом чотири плавучі LNG-термінали, щоб замінити російський газ. Завдяки зрідженому природному газу Німеччина сподівається у 2023 році замістити 50-60% газу, який раніше отримувала з Росії.
можуть, коли треба.
цікаво, що будуть робити з видобутком деякі постачальники, які вирішили, що вони незамінні. враховуючи, що газ надто не поскладуєш
За даними слідства, очільник компанії в травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) ...
"Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).
якщо такі обмеження існують, то це порушення - хоча хто мав за цим слідкувати? й у кого є обмеження - у держслужбовців? щось думає, обмеження на державні компанії не поширюється.
з іншого боку
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі додали, що Коболєв у 2018 році, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою Компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей.
оце, як на мене, повна дурня.
по-перше, він не сам собі виписав премію, а її затвердила Наглядова рада - так може претензії до Наглядової ради треба адресувати?
по-друге, зловживати становищем можна, коли ти примушуєш підлеглих або залежних від тебе людей до чогось. поясніть, як можна примушувати своїх керівників?
більше схоже на політичні переслідування, хоча пересічному може сподобатись - як оце лівацьке бажання "розкуркуліти" вибити з думок???
я от чекаю, чим закінчиться успішна історія будування доріг фітнес-тренером у Дніпрі
За даними слідства, очільник компанії в травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) ...
"Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).
якщо такі обмеження існують, то це порушення - хоча хто мав за цим слідкувати? й у кого є обмеження - у держслужбовців? щось думає, обмеження на державні компанії не поширюється.
з іншого боку
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі додали, що Коболєв у 2018 році, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою Компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей.
оце, як на мене, повна дурня.
по-перше, він не сам собі виписав премію, а її затвердила Наглядова рада - так може претензії до Наглядової ради треба адресувати?
по-друге, зловживати становищем можна, коли ти примушуєш підлеглих або залежних від тебе людей до чогось. поясніть, як можна примушувати своїх керівників?
більше схоже на політичні переслідування, хоча пересічному може сподобатись - як оце лівацьке бажання "розкуркуліти" вибити з думок???
я от чекаю, чим закінчиться успішна історія будування доріг фітнес-тренером у Дніпрі