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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 37383940>
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:54

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

не знаю, пов'язано це з затвержденням порогової ціни на газ, чи ні, але газ стрімко подешевшав в Європі - з 1 500 дол до майже 1 000 дол/т м3

в США взагалі ниже 200 дол.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:19

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

требу актуалізувати інфо :)

ціна в Європі наприкінці грудня як впала до 800 дол/т м3, так й коливається біля цієї відмітки. хоча насправді й це занадто дорого. максимальна ціна газу - не більше 500 дол. в США вартість газу - 150 дол/т м3.

зменшення споживання та нові постачальники газу в Європу - це повільні процеси, але Європа впевнено виконує це.

У Німеччині запрацював перший LNG-термінал
Комерційна експлуатація плавучого терміналу планується з середини січня з максимальною потужністю близько 155 гігават-годин на добу. Тоді ж термінал прийме перше судно зі скрапленим газом. Термінал щорічно подаватиме до мережі близько шести відсотків газу, який споживає Німеччина.

Про завершення будівництва інфраструктури термінала в місті Вільгельмсгафен стало відомо у листопаді. Його завершили приблизно за шість місяців, що для Німеччини поки є рекордним темпом і потребувало винятків зі стандартних процедур.

Як повідомлялося, Німеччина готує загалом чотири плавучі LNG-термінали, щоб замінити російський газ. Завдяки зрідженому природному газу Німеччина сподівається у 2023 році замістити 50-60% газу, який раніше отримувала з Росії.

можуть, коли треба.

цікаво, що будуть робити з видобутком деякі постачальники, які вирішили, що вони незамінні. враховуючи, що газ надто не поскладуєш :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 11:46

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

тільки актуалізуєш дані - а ціна знову впала :)

газ котується на біржі вже десь на рівні 700 дол/т м3.

тепла погода впливає на ціни - але ніяких кліматичних змін немає, це все придумали :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:35

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Газпром зменшує транзит газу через Україну в січні 2023

Россия сокращает суточный транзит газа через Украину в Европу пятый день подряд
якщо середньодобовий транзит складав 42 млн м3, то 4-5 січня десь 37,7 млн м3, а 6 січня - 35,5 млн м3. чому, навіщо - поки що невідомо.

я дивився на цей показник, але десь наприкінці року Оператор ГТС змінив формат даних, й не має часу з ним розібратися

По итогам 2022 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума — около 20 млрд кубометров.
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 06 січ, 2023 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:07

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Shaman написав:Газпром зменшує транзит газу через Україну в січні 2022...

Нехай знижує і в січні 2021
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:24

  GALeon написав:
Shaman написав:Газпром зменшує транзит газу через Україну в січні 2022...

Нехай знижує і в січні 2021

помилився, помилився :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:08

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

ціна вже встигла скорегуватися, але таки була нижче 600 дол/т м3.

наразі десь на рівні 700 дол/т м3.

транзит РФ теж потрохи зменшується
Росія знову зменшила добовий транзит газу до Європи через Україну Джерело: https://biz.censor.net/n3393837
Російський "Газпром" 17 січня скоротив обсяг транзиту газу через Україну ще на 7,9%.... до 32,6 млн куб. м

в кінці 2022 транзит був на рівні 42-43 млн м/доб. не здивуюсь, якщо зменьшення пов'язане з тим, що газ просто не потрібен.

таким темпами є шанси побачити ціну газа нижче 500 дол/т м3
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:49

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Ексголові "Нафтогазу" Коболєву оголосили підозру у заволодінні понад 229 млн грн

така собі цікава справа. з одного боку
За даними слідства, очільник компанії в травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) ...

"Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

якщо такі обмеження існують, то це порушення - хоча хто мав за цим слідкувати?
й у кого є обмеження - у держслужбовців? щось думає, обмеження на державні компанії
не поширюється.

з іншого боку
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі додали, що Коболєв у 2018 році, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою Компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей.

оце, як на мене, повна дурня.

по-перше, він не сам собі виписав премію, а її затвердила Наглядова рада - так може претензії до Наглядової ради треба адресувати?

по-друге, зловживати становищем можна, коли ти примушуєш підлеглих або залежних від тебе людей до чогось. поясніть, як можна примушувати своїх керівників? :)

більше схоже на політичні переслідування, хоча пересічному може сподобатись - як оце лівацьке бажання "розкуркуліти" вибити з думок???

я от чекаю, чим закінчиться успішна історія будування доріг фітнес-тренером у Дніпрі
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:39

  Shaman написав:Ексголові "Нафтогазу" Коболєву оголосили підозру у заволодінні понад 229 млн грн

така собі цікава справа. з одного боку
За даними слідства, очільник компанії в травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) ...

"Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

якщо такі обмеження існують, то це порушення - хоча хто мав за цим слідкувати?
й у кого є обмеження - у держслужбовців? щось думає, обмеження на державні компанії
не поширюється.

з іншого боку
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі додали, що Коболєв у 2018 році, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою Компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей.

оце, як на мене, повна дурня.

по-перше, він не сам собі виписав премію, а її затвердила Наглядова рада - так може претензії до Наглядової ради треба адресувати?

по-друге, зловживати становищем можна, коли ти примушуєш підлеглих або залежних від тебе людей до чогось. поясніть, як можна примушувати своїх керівників? :)

більше схоже на політичні переслідування, хоча пересічному може сподобатись - як оце лівацьке бажання "розкуркуліти" вибити з думок???

я от чекаю, чим закінчиться успішна історія будування доріг фітнес-тренером у Дніпрі

ще ж треба у тюрму запроторити

САП просить заарештувати Коболєва

це ж найбільший злочинець у країні...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:41

Цікаво, чи продовжують видобуток крипти в Україні великі ферми, зокрема Коломойського, поглинаючи дорогоцінну електрику? Пам'ятаю, що він закупляв електрику по зниженому тарифу, от за яким, хтось пригадує? А інші, продовжують споживати за нічними і пільгово-оптовими тарифами? Які вони?
Згадав про них, коли задумався чому в нас регулярно вимикають електрику навіть вночі, коли її мав би бути профіцит. Раніше читав і про порушення крим. справ про розкрадання електрики фермами, але не бачив судових вироків по них.

Певно, зараз владі варто було б придушити таку діяльність, яка нагадує енергетичну диверсію.
Visky
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