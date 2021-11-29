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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 21:33

  Visky написав:Цікаво, чи продовжують видобуток крипти в Україні великі ферми, зокрема Коломойського, поглинаючи дорогоцінну електрику? Пам'ятаю, що він закупляв електрику по зниженому тарифу, от за яким, хтось пригадує? А інші, продовжують споживати за нічними і пільгово-оптовими тарифами? Які вони?
Згадав про них, коли задумався чому в нас регулярно вимикають електрику навіть вночі, коли її мав би бути профіцит. Раніше читав і про порушення крим. справ про розкрадання електрики фермами, але не бачив судових вироків по них.

Певно, зараз владі варто було б придушити таку діяльність, яка нагадує енергетичну диверсію.

ІВК закупав еенергію не за за зниженим тарифом, а оскільки він розмістив ферми на феросплавним заводах - які є великим споживачем еенергію, то й тариф обленерго він взагалі не платив здається - бо живився від укренерго зразу - то еенергія була дешевшою.

якщо споживачі еенергії закуповують її за договорами, які відштовхуються від РДН - то є ефект день-ніч. якщо там фіксована ціна - то ні. все залежить від покупця.

відповідь, чому еенергії нема вночі, - а хто її вироблятиме - ТЕС? а вугілля вистачить, щоб ТЕС працювали й вдень, й вночі? раніше з цим була проблема, й хоча про це не кажуть, не факт що нема дефіциту вугілля.

як кажуть, споживання зараз складає 70% від довоєнного
Shaman
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  #<1 ... 37383940
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