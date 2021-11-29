Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Visky написав:Цікаво, чи продовжують видобуток крипти в Україні великі ферми, зокрема Коломойського, поглинаючи дорогоцінну електрику? Пам'ятаю, що він закупляв електрику по зниженому тарифу, от за яким, хтось пригадує? А інші, продовжують споживати за нічними і пільгово-оптовими тарифами? Які вони?
Згадав про них, коли задумався чому в нас регулярно вимикають електрику навіть вночі, коли її мав би бути профіцит. Раніше читав і про порушення крим. справ про розкрадання електрики фермами, але не бачив судових вироків по них.
Певно, зараз владі варто було б придушити таку діяльність, яка нагадує енергетичну диверсію.
ІВК закупав еенергію не за за зниженим тарифом, а оскільки він розмістив ферми на феросплавним заводах - які є великим споживачем еенергію, то й тариф обленерго він взагалі не платив здається - бо живився від укренерго зразу - то еенергія була дешевшою.
якщо споживачі еенергії закуповують її за договорами, які відштовхуються від РДН - то є ефект день-ніч. якщо там фіксована ціна - то ні. все залежить від покупця.
відповідь, чому еенергії нема вночі, - а хто її вироблятиме - ТЕС? а вугілля вистачить, щоб ТЕС працювали й вдень, й вночі? раніше з цим була проблема, й хоча про це не кажуть, не факт що нема дефіциту вугілля.
як кажуть, споживання зараз складає 70% від довоєнного