Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Вів 24 січ, 2023 00:23

Таки закупав на аукціонах. Ось: "Енергоатом-Трейдинг" (трейдер НАЕК "Енергоатом") на аукціоні 11 вересня 2020 на Українській енергетичній біржі продав 1,46 млн МВт-год електроенергії з постачанням у жовтні-листопаді.Середньозважена ціна продажу склала 1120 грн за МВт-год. Це на 26% нижче від середньозваженої ціни електроенергії на ринку на добу вперед, яка становить 1518 грн/МВт-год.Мінімальний лот становив 1000 МВт-год. Крім того, учасники повинні були надати фінансове забезпечення і передоплату в розмірі 20% від ціни електроенергії.Весь обсяг електроенергії викупило ТОВ "Юнайтед Енерджі" з групи "Приват" Ігоря Коломойського. Вона повинна заплатити за електроенергію 1,640 млрд грн."Тільки в результаті сьогоднішнього "прозорого аукціону" Енергоатом втратив 300-400 млн гривень. А це вже не перший такий аукціон. У сьогоднішніх умовах Енергоатому це межує з мародерством"14 серпня ПАТ "Центренерго" на аукціоні реалізувало 4,6 млрд кВт-год електричної енергії з постачанням у четвертому кварталі 2020 року за середньозваженою ціною 1,07 грн за кВт-годину. Це на 34% нижче від заявленої главою компанії Олександром Корчинським собівартості виробництва при спалюванні вугілля (1,62 грн за кВт-годину).Сумарна вартість проданої електроенергії на четвертий квартал 2020 року склала 4,99 млрд гривень.Найбільшим покупцем, за даними біржі, стало підконтрольне групі "Приват" ПрАТ "Синтез Ойл". Ця структура раніше була постачальником вугілля на ТЕС "Центренерго" і виступає одним з операторів комплексу нафтоперевалки в порту Одеси.До війни найбільше електрики генерували АЕС, зараз вони теж переважно в лідерах.В Києві й передмісті нема вугільних ТЕС, лише газові ТЕЦ. З відкритих джерел відомо, що всі вони були уражені. Чи продовжують вони хоч часткову генерацію, я лише догадуюсь і не можу тут це публікувати. Знаю, що навантаження взяли Київські ГЕС і ГАЕС, остання може частково акумулювати енергію шляхом закачки води до водосховища використовуючи нічну профіцитну ЕЕ. Технологічний цикл вказаних енергогенеруючих станцій не передбачає суттєвого зниження потужностей вночі, та й ТЕС не вимикають на ніч, бо це є руйнівним для обладнання.