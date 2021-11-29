Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Visky написав:Цікаво, чи продовжують видобуток крипти в Україні великі ферми, зокрема Коломойського, поглинаючи дорогоцінну електрику? Пам'ятаю, що він закупляв електрику по зниженому тарифу, от за яким, хтось пригадує? А інші, продовжують споживати за нічними і пільгово-оптовими тарифами? Які вони? Згадав про них, коли задумався чому в нас регулярно вимикають електрику навіть вночі, коли її мав би бути профіцит. Раніше читав і про порушення крим. справ про розкрадання електрики фермами, але не бачив судових вироків по них.
Певно, зараз владі варто було б придушити таку діяльність, яка нагадує енергетичну диверсію.
ІВК закупав еенергію не за за зниженим тарифом, а оскільки він розмістив ферми на феросплавним заводах - які є великим споживачем еенергію, то й тариф обленерго він взагалі не платив здається - бо живився від укренерго зразу - то еенергія була дешевшою.
якщо споживачі еенергії закуповують її за договорами, які відштовхуються від РДН - то є ефект день-ніч. якщо там фіксована ціна - то ні. все залежить від покупця.
відповідь, чому еенергії нема вночі, - а хто її вироблятиме - ТЕС? а вугілля вистачить, щоб ТЕС працювали й вдень, й вночі? раніше з цим була проблема, й хоча про це не кажуть, не факт що нема дефіциту вугілля.
як кажуть, споживання зараз складає 70% від довоєнного
Shaman Таки закупав на аукціонах. Ось: "Енергоатом-Трейдинг" (трейдер НАЕК "Енергоатом") на аукціоні 11 вересня 2020 на Українській енергетичній біржі продав 1,46 млн МВт-год електроенергії з постачанням у жовтні-листопаді. Середньозважена ціна продажу склала 1120 грн за МВт-год. Це на 26% нижче від середньозваженої ціни електроенергії на ринку на добу вперед, яка становить 1518 грн/МВт-год. Мінімальний лот становив 1000 МВт-год. Крім того, учасники повинні були надати фінансове забезпечення і передоплату в розмірі 20% від ціни електроенергії. Весь обсяг електроенергії викупило ТОВ "Юнайтед Енерджі" з групи "Приват" Ігоря Коломойського. Вона повинна заплатити за електроенергію 1,640 млрд грн. "Тільки в результаті сьогоднішнього "прозорого аукціону" Енергоатом втратив 300-400 млн гривень. А це вже не перший такий аукціон. У сьогоднішніх умовах Енергоатому це межує з мародерством" 14 серпня ПАТ "Центренерго" на аукціоні реалізувало 4,6 млрд кВт-год електричної енергії з постачанням у четвертому кварталі 2020 року за середньозваженою ціною 1,07 грн за кВт-годину. Це на 34% нижче від заявленої главою компанії Олександром Корчинським собівартості виробництва при спалюванні вугілля (1,62 грн за кВт-годину). Сумарна вартість проданої електроенергії на четвертий квартал 2020 року склала 4,99 млрд гривень. Найбільшим покупцем, за даними біржі, стало підконтрольне групі "Приват" ПрАТ "Синтез Ойл". Ця структура раніше була постачальником вугілля на ТЕС "Центренерго" і виступає одним з операторів комплексу нафтоперевалки в порту Одеси. https://lb.ua/economics/2020/09/11/465732_treyder_kolomoyskogo_kupiv.html
До війни найбільше електрики генерували АЕС, зараз вони теж переважно в лідерах. В Києві й передмісті нема вугільних ТЕС, лише газові ТЕЦ. З відкритих джерел відомо, що всі вони були уражені. Чи продовжують вони хоч часткову генерацію, я лише догадуюсь і не можу тут це публікувати. Знаю, що навантаження взяли Київські ГЕС і ГАЕС, остання може частково акумулювати енергію шляхом закачки води до водосховища використовуючи нічну профіцитну ЕЕ. Технологічний цикл вказаних енергогенеруючих станцій не передбачає суттєвого зниження потужностей вночі, та й ТЕС не вимикають на ніч, бо це є руйнівним для обладнання.
За даними слідства, очільник компанії в травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) ...
"Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).
якщо такі обмеження існують, то це порушення - хоча хто мав за цим слідкувати? й у кого є обмеження - у держслужбовців? щось думає, обмеження на державні компанії не поширюється.
з іншого боку
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі додали, що Коболєв у 2018 році, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою Компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей.
оце, як на мене, повна дурня.
по-перше, він не сам собі виписав премію, а її затвердила Наглядова рада - так може претензії до Наглядової ради треба адресувати?
по-друге, зловживати становищем можна, коли ти примушуєш підлеглих або залежних від тебе людей до чогось. поясніть, як можна примушувати своїх керівників?
більше схоже на політичні переслідування, хоча пересічному може сподобатись - як оце лівацьке бажання "розкуркуліти" вибити з думок???
я от чекаю, чим закінчиться успішна історія будування доріг фітнес-тренером у Дніпрі
з одного боку це каже про те, що зиму ми пройдемо.
з іншого боку, останні два роки ми використовували залишки газу, які накопичились під час 2020 року. вони закінчились. залишки знизились до мінімального рівня, й цього року треба бути наповняти сховища - подивимось, як з цим впораються
Visky написав:Shaman Таки закупав на аукціонах. Ось: "Енергоатом-Трейдинг" (трейдер НАЕК "Енергоатом") на аукціоні 11 вересня 2020 на Українській енергетичній біржі продав 1,46 млн МВт-год електроенергії з постачанням у жовтні-листопаді. Середньозважена ціна продажу склала 1120 грн за МВт-год. Це на 26% нижче від середньозваженої ціни електроенергії на ринку на добу вперед, яка становить 1518 грн/МВт-год. Мінімальний лот становив 1000 МВт-год. Крім того, учасники повинні були надати фінансове забезпечення і передоплату в розмірі 20% від ціни електроенергії. Весь обсяг електроенергії викупило ТОВ "Юнайтед Енерджі" з групи "Приват" Ігоря Коломойського. Вона повинна заплатити за електроенергію 1,640 млрд грн. "Тільки в результаті сьогоднішнього "прозорого аукціону" Енергоатом втратив 300-400 млн гривень. А це вже не перший такий аукціон. У сьогоднішніх умовах Енергоатому це межує з мародерством" 14 серпня ПАТ "Центренерго" на аукціоні реалізувало 4,6 млрд кВт-год електричної енергії з постачанням у четвертому кварталі 2020 року за середньозваженою ціною 1,07 грн за кВт-годину. Це на 34% нижче від заявленої главою компанії Олександром Корчинським собівартості виробництва при спалюванні вугілля (1,62 грн за кВт-годину). Сумарна вартість проданої електроенергії на четвертий квартал 2020 року склала 4,99 млрд гривень. Найбільшим покупцем, за даними біржі, стало підконтрольне групі "Приват" ПрАТ "Синтез Ойл". Ця структура раніше була постачальником вугілля на ТЕС "Центренерго" і виступає одним з операторів комплексу нафтоперевалки в порту Одеси. https://lb.ua/economics/2020/09/11/465732_treyder_kolomoyskogo_kupiv.html
До війни найбільше електрики генерували АЕС, зараз вони теж переважно в лідерах. В Києві й передмісті нема вугільних ТЕС, лише газові ТЕЦ. З відкритих джерел відомо, що всі вони були уражені. Чи продовжують вони хоч часткову генерацію, я лише догадуюсь і не можу тут це публікувати. Знаю, що навантаження взяли Київські ГЕС і ГАЕС, остання може частково акумулювати енергію шляхом закачки води до водосховища використовуючи нічну профіцитну ЕЕ. Технологічний цикл вказаних енергогенеруючих станцій не передбачає суттєвого зниження потужностей вночі, та й ТЕС не вимикають на ніч, бо це є руйнівним для обладнання.
мутки з Центренерго - так, тут ІВК розмахнувся - не можна запускати деяких персоналій на державні підприємства
а аукціони Енергоатому - коли на них він продає по 1,2 грн, що менше РДН, але більше 65 коп, які платив ГарПок - таке питання, що для Енергоатому краще
щось давно не дивились на ціну газу. а вона на біржах в Європі трохи стабілізувалась десь в районі 600 дол/м3.
наразі навіть припала до 520-550 дол/м3. ще трошки зависоко, але до такої ціни як на мене виробництво вже адоптувалось. думаю, ще буде нижче, бо залишки газу в Європі на високому рівні, а зима вже закінчується - десь місяць-два й почнеться закачка в сховища.
й припускаю, що весною все-таки підвищать ціну на газ й для населення - щось до 12 грн/м3.
ціна газу в США (як індикатор реальної ціни) - 82 дол/м3
з одного боку, нічого неможливого немає. з іншого боку, будь-який очільник Нафтогазу на початку роботи озвучував наполеонівські плани, які потім не виконувалися, на жаль...
План вимагає від Нафтогазу збільшити видобуток на 8%, а від приватних компаній – на 16% цього року в умовах заборони на експорт палива
постулат - нехай приватні компанії збільшують видобуток, але не експортують - таке собі. й нічого немає про зменшення споживання - а без цього ніяк, до війни дві третини газу споживало населення та ТЕЦ.
для цього все одно треба підвищувати ціни для населення, й допомагати найбільш незахищеним громадянам, а не всім.