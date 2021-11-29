Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
багатобукаф, але хоч є дискусія, яким чином це робити
Згідно з правилами ПСО, кошти на компенсацію низьких тарифів для населення мають виділяти держкомпанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго», продаючи свою електроенергію за ринковими цінами. Але вони і близько не мають таких прибутків.
До того ж через бойові дії виникла диспропорція споживання електроенергії між бізнесом і населенням. До великої війни юридичні особи, які купують електроенергію за ринковими цінами, споживали приблизно 70%. Усе інше – населення. Тож було можливо перекладати витрати на комерцію.
З початком вторгнення споживання електроенергії юридичними особами впало на 40-45%, споживання населення не так суттєво, за різними розрахунками – від 10 до 20%.