Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
багатобукаф, але хоч є дискусія, яким чином це робити
Згідно з правилами ПСО, кошти на компенсацію низьких тарифів для населення мають виділяти держкомпанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго», продаючи свою електроенергію за ринковими цінами. Але вони і близько не мають таких прибутків.
До того ж через бойові дії виникла диспропорція споживання електроенергії між бізнесом і населенням. До великої війни юридичні особи, які купують електроенергію за ринковими цінами, споживали приблизно 70%. Усе інше – населення. Тож було можливо перекладати витрати на комерцію.
З початком вторгнення споживання електроенергії юридичними особами впало на 40-45%, споживання населення не так суттєво, за різними розрахунками – від 10 до 20%.
До того ж через бойові дії виникла диспропорція споживання електроенергії між бізнесом і населенням. До великої війни юридичні особи, які купують електроенергію за ринковими цінами, споживали приблизно 70%. Усе інше – населення. Тож було можливо перекладати витрати на комерцію. З початком вторгнення споживання електроенергії юридичними особами впало на 40-45%, споживання населення не так суттєво, за різними розрахунками – від 10 до 20%.
Залишається перевести в якісь абсолютні показники _______________Було________________стало населення_______30__________30-((10+20)/2)%=24одиниці юридичні________70__________70-((40+45)/2)%=41одиниці співвідношення__0,43_______________________0,58 Отже , при піднятті тарифу для населення на 25% - співвідношення повернеться до попереднього рівня... Тобто тариф зросте з 1,68 _____ 2,00 до 3,00 грн/квт*годину- для населення ( діапазон від 2 до 3 гривень зявився тому що мені трошки не ясно яку величину збільшувати на 25%..тариф для населення чи брати 25% від комерційного тарифу сьогодні( адже в ньому вже закладені дотації населенню які були при співвідношенні 0,43)
До того ж через бойові дії виникла диспропорція споживання електроенергії між бізнесом і населенням. До великої війни юридичні особи, які купують електроенергію за ринковими цінами, споживали приблизно 70%. Усе інше – населення. Тож було можливо перекладати витрати на комерцію. З початком вторгнення споживання електроенергії юридичними особами впало на 40-45%, споживання населення не так суттєво, за різними розрахунками – від 10 до 20%.
Залишається перевести в якісь абсолютні показники _______________Було________________стало населення_______30__________30-((10+20)/2)%=24одиниці юридичні________70__________70-((40+45)/2)%=41одиниці співвідношення__0,43_______________________0,58 Отже , при піднятті тарифу для населення на 25% - співвідношення повернеться до попереднього рівня... Тобто тариф зросте з 1,68 _____ 2,00 до 3,00 грн/квт*годину- для населення ( діапазон від 2 до 3 гривень зявився тому що мені трошки не ясно яку величину збільшувати на 25%..тариф для населення чи брати 25% від комерційного тарифу сьогодні( адже в ньому вже закладені дотації населенню які були при співвідношенні 0,43)
"мопед не мой, только объяву разместил" (с) ці відсотки з приведеної статті - а тому до кінця не розумію, як їх порахували.
але фраза про те, що дотації закладені в комерційний тариф - некоректна. насправді тариф для населення забезпечували за рахунок того, що Енергоатом продавав еенергію Гарантованому покупцю за безцінь, й мав це компенсувати, продаючи частину еенергію на комерційному ринку (за це ще були такі битви між Енергоатомом та ГарПоком) - бо собівартість атомної енергетики вважається на рівні 65 коп (таку цифру озвучують, скільки насправді невідомо).
в тепер давайте згадаємо, що половина потужності Енергоатому - ЗАЕС - взагалі не працює. тому їм взагалі нема чого продавати на ринку, тільки населенню - а це скільки - по 10 коп? економіки немає.
я цю статтю навів, щоб показати, що підвищувати вартість для населення таки будуть.
хоча наведені цитати показують, що хтось взагалі не усвідомлює, як працює ринок - вважаємо, що журналісти, а не наші чиновники (що не виключено)...