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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:08

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

уряд потроху розуміє, що решту вже давати нічим, й в бізнесі треба щось змінювати

Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?

багатобукаф, але хоч є дискусія, яким чином це робити
Згідно з правилами ПСО, кошти на компенсацію низьких тарифів для населення мають виділяти держкомпанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго», продаючи свою електроенергію за ринковими цінами. Але вони і близько не мають таких прибутків.

До того ж через бойові дії виникла диспропорція споживання електроенергії між бізнесом і населенням. До великої війни юридичні особи, які купують електроенергію за ринковими цінами, споживали приблизно 70%. Усе інше – населення. Тож було можливо перекладати витрати на комерцію.

З початком вторгнення споживання електроенергії юридичними особами впало на 40-45%, споживання населення не так суттєво, за різними розрахунками – від 10 до 20%.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:21

  Shaman написав:....
До того ж через бойові дії виникла диспропорція споживання електроенергії між бізнесом і населенням. До великої війни юридичні особи, які купують електроенергію за ринковими цінами, споживали приблизно 70%. Усе інше – населення. Тож було можливо перекладати витрати на комерцію.
З початком вторгнення споживання електроенергії юридичними особами впало на 40-45%, споживання населення не так суттєво, за різними розрахунками – від 10 до 20%.
Залишається перевести в якісь абсолютні показники
_______________Було________________стало
населення_______30__________30-((10+20)/2)%=24одиниці
юридичні________70__________70-((40+45)/2)%=41одиниці
співвідношення__0,43_______________________0,58
Отже , при піднятті тарифу для населення на 25% - співвідношення повернеться до попереднього рівня...
Тобто тариф зросте з 1,68 _____ 2,00 до 3,00 грн/квт*годину- для населення ( діапазон від 2 до 3 гривень зявився тому що мені трошки не ясно яку величину збільшувати на 25%..тариф для населення чи брати 25% від комерційного тарифу сьогодні( адже в ньому вже закладені дотації населенню які були при співвідношенні 0,43)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:46

  budivelnik написав:
  Shaman написав:....
До того ж через бойові дії виникла диспропорція споживання електроенергії між бізнесом і населенням. До великої війни юридичні особи, які купують електроенергію за ринковими цінами, споживали приблизно 70%. Усе інше – населення. Тож було можливо перекладати витрати на комерцію.
З початком вторгнення споживання електроенергії юридичними особами впало на 40-45%, споживання населення не так суттєво, за різними розрахунками – від 10 до 20%.
Залишається перевести в якісь абсолютні показники
_______________Було________________стало
населення_______30__________30-((10+20)/2)%=24одиниці
юридичні________70__________70-((40+45)/2)%=41одиниці
співвідношення__0,43_______________________0,58
Отже , при піднятті тарифу для населення на 25% - співвідношення повернеться до попереднього рівня...
Тобто тариф зросте з 1,68 _____ 2,00 до 3,00 грн/квт*годину- для населення ( діапазон від 2 до 3 гривень зявився тому що мені трошки не ясно яку величину збільшувати на 25%..тариф для населення чи брати 25% від комерційного тарифу сьогодні( адже в ньому вже закладені дотації населенню які були при співвідношенні 0,43)

"мопед не мой, только объяву разместил" (с)
ці відсотки з приведеної статті - а тому до кінця не розумію, як їх порахували.

але фраза про те, що дотації закладені в комерційний тариф - некоректна. насправді тариф для населення забезпечували за рахунок того, що Енергоатом продавав еенергію Гарантованому покупцю за безцінь, й мав це компенсувати, продаючи частину еенергію на комерційному ринку (за це ще були такі битви між Енергоатомом та ГарПоком) - бо собівартість атомної енергетики вважається на рівні 65 коп (таку цифру озвучують, скільки насправді невідомо).

в тепер давайте згадаємо, що половина потужності Енергоатому - ЗАЕС - взагалі не працює. тому їм взагалі нема чого продавати на ринку, тільки населенню - а це скільки - по 10 коп? економіки немає.

я цю статтю навів, щоб показати, що підвищувати вартість для населення таки будуть.

хоча наведені цитати показують, що хтось взагалі не усвідомлює, як працює ринок - вважаємо, що журналісти, а не наші чиновники (що не виключено)...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:47

  Shaman написав:
  Shaman написав:

ще ж треба у тюрму запроторити

САП просить заарештувати Коболєва

це ж найбільший злочинець у країні...

хоч в когось є клепка в голові
ВАКС відмовив в арешті Коболєва

Санта Барбара далі
«Це нова модель. Для реформаторів». Коболєв показав, як виглядає його електронний браслет — фото

тобто й не саджають, але заставу залишили - а якщо не зможе зібрати суму застави?

взагалі, в нашій країни намагатися запроторити людину в тюрму за такі підозри...

зайвий приклад, що поки що в України силовики не несуть відповідальності за свої дії - тому й зловживають цим
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 20:32

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

щось ми забули про газ.

а ціна на нього вже тримається нижче 500 дол/тис м3, на рівні 460-480 дол. в США - 80 дол.

це добре, точно не скажу, але гадаю що в України газ котується на рівні 15 грн/м3 з ПДВ- це вже взагалі прийнятна ціна на теперішний час.

таким темпами може ціну для населення 8 грн/м3 й не доведеться піднімати :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:36

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Shaman написав:...

таким темпами може ціну для населення 8 грн/м3 й не доведеться піднімати :)
але можно підняти доставку)))
GALeon
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