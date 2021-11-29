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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Вів 17 жов, 2023 06:58

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Історичний рекорд. Європейські підземні сховища газу майже заповнені
На сьогодні у європейських ПСГ зберігається понад 105,1 млрд кубометрів газу, тоді як максимальні потужності сховищ складає близько 107,4 млрд куб.

Європа до зими готова. маємо надію, що нам це теж допоможе. нехай до нас закачують :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:58

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

бачите, в інеті тиша - й про ціна на газ ніхто не згадує. як пересічний форумчанин залежить від того, на чому актуалізують увагу медіа.

ситуація з газом каже про те, що весь газовий шантаж Раші у дупі.

а саме - ціна на газ наразі у Європі складає 350-400 дол/т м3. це не дуже дешево, але як на зиму свідчить що ситуація з газом виправилася. так цьому посприяло й шалені залишки, й тепла погода (зміни ж клімату немає, чи не так)

тим часом у Раші
Досягнули дна: експорт газу з РФ обвалився до рівня часів СРСР, росіянам різко підвищать тарифи
У своїх спробах "заморозити" Європу, залишивши країни ЄС без газу, Росія завдала удару по власному монополісту "Газпрому". В результаті за підсумками 2023 року "Газпром" продав на експорт лише близько 69 млрд. кубометрів газу – мінімум з 1985 року. І фактично відкотившись на 40 років у минуле, російський газовий гігант планує підвищити тарифи на газ для самих росіян.

У майбутньому РФ розраховує на Китай, щоб урятувати ситуацію з експортом газу. У планах Кремля – збільшити постачання газу КНР у 5 разів, до 100 млрд. кубометрів на рік до 2030 року. Але за прогнозами експертів, попит на імпортний газ у Китаї зросте лише на 80 млрд кубів, і весь цей обсяг уже законтрактовано, зокрема під газ із Туркменістану, а також скраплене паливо.
Shaman
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Повідомлень: 5008
З нами з: 29.09.19
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 42434445
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