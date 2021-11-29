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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 01 чер, 2024 18:51
Shaman написав:
що, таки підняли тариф?
4,32 грн/кВт*г
Так
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:44
Shaman написав:
що, таки підняли тариф?
4,32 грн/кВт*г
Це для цивільних, для промислових 9+
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 01 чер, 2024 21:02
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
що, таки підняли тариф?
4,32 грн/кВт*г
Це для цивільних, для промислових 9+
Ого. А дещевше може бути? Двозонний?
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Додано: Суб 01 чер, 2024 22:17
на обьекте, где мы арендуем офис, администрация планирует покрыть крышу солнечными панелями. с расчетом на то, что днем электричество от них будет продаваться арендаторам по счетчикам через обычную сеть. это даже выгоднее, чем зеленый тариф.
надеюсь, сие возьмут на вооружение владельцы объектов с большими крышами или частных домов.
потом может дождевую воду в туалеты запустят)
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smdtranz
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Додано: Суб 01 чер, 2024 22:20
smdtranz написав:
на обьекте, где мы арендуем офис, администрация планирует покрыть крышу солнечными панелями. с расчетом на то, что днем электричество от них будет продаваться арендаторам по счетчикам через обычную сеть. это даже выгоднее, чем зеленый тариф.
надеюсь, сие возьмут на вооружение владельцы объектов с большими крышами или частных домов.
потом может дождевую воду в туалеты запустят)
Будете сміятись
Спробував домовитись з мережевим магазином ( розмір даху 500м2) і двома жеками (розмір фасадної стіни 300м2 що приведе до перевитрат на панелі , тобто 300м2 фасаду=200-250м2 дахового розташування)
Ні з ким домовитись не вдалось..
В ЖЕКАХ - не знають як говорити з архітектурою міста, мережеві магазини як правило мають приміщення в оренді....
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Додано: Суб 01 чер, 2024 22:22
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
що, таки підняли тариф?
4,32 грн/кВт*г
Це для цивільних, для промислових 9+
Не піднімали тариф для промислових...
Останні два місяці навіть опустили з 7,45 до 6,50...Як буде в цьому-ще рахунки не виставили
До 10-го виставлять - побачим
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budivelnik
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Додано: Суб 01 чер, 2024 22:25
барабашов написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
Через 2 роки після війни будівельник запустить бізнес з переобладнанням на електрику тракторами і виїзними сонячними зарядними електростанціями.
Ти напевно здурі подумав що будівельник збере своїх чорноробів і почне з ними електрифікаувю всієї країни?
Насправді реалії будуть іншими
1 Будівельник на якомусь 1 Га , за власні кошти ( використовуючи ПРОФЕСІЙНУ найману організацію) поставить генерацію в 10-30Квт...просто щоб подивитись як і що
2 Потім (отримавши реальні результати а не розрахунокві) за рік - найме іншу ПРОФІЛЬНУ організацію , яка розрахує для Будівельника , якийсь цех...швидше за все Швидка заморозка+холодильні склади
3 І тільки потім почне електрифікацію всіх і всього ( якщо доживе і грошей вистарчить)
Але на всіх ЕТАПАХ прийдеться ШУКАТИ ПРОФІ...
До яких ні ти ні Успіх - не відноситесь.
Какой вид топлива будет использовать эта 10/30кВт генерация? Зимой и осенью солнце надо Львовом и над Симферополем не одинаково светит
1 СЕС не використовує ніякого палива крім сонця
2 Генерація 10-30 квт = 0,02 Га панелей
3 Найбільша віддача СЕС (90% річного обєму) -6 місяців травень-жовтень ( ясно що потрібне резервне мережеве живлення, і резервне автономне власне(батареї)
В період травень-жовтень , найбільше споживання тільки в двох галузях
сільське господарство
обробка продуктів сільського господарства
3 З іншого боку - робота тих самих склад-холодильник - залежить від зовнішньої температури ( чим нижча тим нижче споживання)
Таким чином заморозка влітку, зберігання круглий рік- дозволить не виходити на ринок продажу електроенергії і постійно бути тільки споживачем.
Де власна генерація буде перекривати розрахунково 70% від загального споживання електроенергі.
ПС
Як не дивно це буде звучати...але найбільша проблема це...висока ймовірність падіння цін на електроенергію після закінчення зеленого переходу..
По термінам вгадати важко
Як мінімум років 10 ще є.
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budivelnik
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Додано: Суб 01 чер, 2024 22:47
budivelnik
ну это пока что. магазины работают днем. солнце светит тоже днем.
сам бог велел ставить панели.
при 9 грн за квт*ч все таки есть смысл, с нынешними ценами на панели в три копейки.
зеленая энергия пришла, откуда не ждали
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smdtranz
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Додано: Суб 01 чер, 2024 22:54
smdtranz написав:
при 9 грн за квт*ч все таки есть смысл, с нынешними ценами на панели в три копейки.
Є нюанси які Ви не враховуєте
1 Ціна 7,5 (поки що)
2 Це ціна з ПДВ
3 Згідно чинного законодавстав Ви маєте право використовувати згенеровану енергію тільки для власних потреб, або підключитись до зеленого тарифу і віддавати Державі.
От і виходить
Максимум що Ви можете це в чорну продавати .
Як Ви розумієте-це лотарея....
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