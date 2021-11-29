Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik Поскольку у кума моей жены есть типа консорциума с другими участниками и ~~~87-88 СэС на базе хатынок в три оконца(но не менее 30м.кв. по закону) в нашем регионе(и слава Аллаhy не в Запорожской области и не рядом с бывшей Каховкой) то внесу коррективы: 1)0.02га сразу минимум умножайте на три 2) в идеале панели надо делать с механизмом слежения за источником света и изменяемой по вертикали плоскостью панелей(снег просто струшивать и от крупного града может помочь), это того стоит И зимой даже в самую ясную погоду выработка будет на уровне 12-16%(1/8-1/6) от стабильных в сухой период апрель-сентябрь), низкие снежные облака и впятеро могут порезать эту выработку. Так что полную автономность без какого либо аккумулятора Квт/ч так на 200+++ вы не получите, поэтому провод от ахметки по любому на ввод оставьте и лучше на 380
budivelnik написав:Як не дивно це буде звучати...але найбільша проблема це...висока ймовірність падіння цін на електроенергію після закінчення зеленого переходу..
У Німеччині так багато енергії, що надходить від сонячних батарей, що вона випередила споживчий попит і призвела до різкого падіння цін на енергоносії – на 87 відсотків – навіть перейшовши від нуля до негативного значення, за даними Business Insider, створивши енергетичний ринок Аліси в країні чудес, на якому споживачам електроенергії треба заплатити за використання додаткової потужності. Звіт європейської компанії SEB, що надає фінансові послуги у вівторок, показав, що ціни на електроенергію протягом дня впали до 9,10 євро за мегават-годину порівняно із середнім показником 70,60 євро за мегават-годину в періоди, коли Сонце не світить. https://futuro.in.ua/news/5142-u-nimech ... tayut.html
budivelnik написав:Як не дивно це буде звучати...але найбільша проблема це...висока ймовірність падіння цін на електроенергію після закінчення зеленого переходу..
ЛАД написав:А что если цена будет как в Германии под 0,40 евро/квт*ч?
У Німеччині так багато енергії, що надходить від сонячних батарей, що вона випередила споживчий попит і призвела до різкого падіння цін на енергоносії – на 87 відсотків – навіть перейшовши від нуля до негативного значення, за даними Business Insider, створивши енергетичний ринок Аліси в країні чудес, на якому споживачам електроенергії треба заплатити за використання додаткової потужності. Звіт європейської компанії SEB, що надає фінансові послуги у вівторок, показав, що ціни на електроенергію протягом дня впали до 9,10 євро за мегават-годину порівняно із середнім показником 70,60 євро за мегават-годину в періоди, коли Сонце не світить. https://futuro.in.ua/news/5142-u-nimech ... tayut.html