|
|
Вартість електроенергії для промислових споживачів України
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 01 вер, 2025 23:38
budivelnik написав: Shaman написав: Бетон написав:
Щиро вітаю всіх з підняттям електроенергії для бізнесу. Це нова потужна перемога
Сейчас стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине является одной из самых высоких среди стран Европы
а коли влітку еенергія подешевшала в півтора рази, ти напевне дивився в іншу сторону?..
не повторюй брехню з інету про найвищі ціни
якщо з пдв
в мене в січні була 10+/-
сьогодні 8 +/-
що тоді, що зараз - багатенько
але все одно менше, ніж в Європі. й подешевшала ж?
у вас ПДВ на витрати?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9624
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|3595
|
|
|23
|16322
|
Сер 27 лип, 2022 18:50
jump
|
|2
|6008
|