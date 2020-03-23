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Німецькі вчені пропонують
ввести «імунні паспорти» й...

Німецькі вчені пропонують ввести «імунні паспорти» й...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 08:46

Німецькі вчені пропонують ввести «імунні паспорти» й...

Пропонуємо до обговорення:
Німецькі вчені пропонують видавати «імунні паспорти» громадянам, які вже перехворіли на коронавірусну інфекцію, аби на них не розповсюджувалися карантинні обмеження.

Дивися повний текст Німецькі вчені пропонують ввести «імунні паспорти» й повернути на роботу тих, хто вже переніс коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 08:46

Абсолютно правильная инициатива, если мы (человечество) будем прятаться, то не выживем как вид.
Honey
 
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