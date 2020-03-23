|
|
|
Німецькі вчені пропонують ввести «імунні паспорти» й...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Німецькі вчені пропонують видавати «імунні паспорти» громадянам, які вже перехворіли на коронавірусну інфекцію, аби на них не розповсюджувалися карантинні обмеження.
Дивися повний текст Німецькі вчені пропонують ввести «імунні паспорти» й повернути на роботу тих, хто вже переніс коронавірус
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94411
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 кві, 2020 08:46
Абсолютно правильная инициатива, если мы (человечество) будем прятаться, то не выживем как вид.
-
Honey
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20
|1005
|
Чет 02 кві, 2020 02:38
Diman
|
|3
|163
|
Пон 30 бер, 2020 14:43
d_s_n
|
|4
|312
|
|