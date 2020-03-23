RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Німецькі вчені пропонують
ввести «імунні паспорти» й...

Німецькі вчені пропонують ввести «імунні паспорти» й...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 08:46

Німецькі вчені пропонують ввести «імунні паспорти» й...

Пропонуємо до обговорення:
Німецькі вчені пропонують видавати «імунні паспорти» громадянам, які вже перехворіли на коронавірусну інфекцію, аби на них не розповсюджувалися карантинні обмеження.

Дивися повний текст Німецькі вчені пропонують ввести «імунні паспорти» й повернути на роботу тих, хто вже переніс коронавірус.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94433
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 08:46

Абсолютно правильная инициатива, если мы (человечество) будем прятаться, то не выживем как вид.
Honey
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 09:50

  Honey написав:Абсолютно правильная инициатива, если мы (человечество) будем прятаться, то не выживем как вид.

Только вот беда -- штаммов короны -- два (и есть уже счасливчик, заразившийся обоими) -- паспортов тоже два будут выдавать?..
_hunter
 
Повідомлень: 1940
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 10:22

Суть не в "паспортах", а в том, чтобы людям с сильным имуннитетом дать переболеть и жить нормально дальше.
Honey
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 10:56

  Honey написав:Суть не в "паспортах", а в том, чтобы людям с сильным имуннитетом дать переболеть и жить нормально дальше.

Я же говорю: штаммов -- два. И человек "с сильным имуннитетом" (как эту "силу" измерять, кстати) после вполне может подхватить второй -- а имуннитет уже ослаблен.
_hunter
 
Повідомлень: 1940
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:57

  _hunter написав:Я же говорю: штаммов -- два. И человек "с сильным имуннитетом" (как эту "силу" измерять, кстати) после вполне может подхватить второй -- а имуннитет уже ослаблен.

Да вроде бы единичный случай и то не 100%. Ну а штаммов говорят 149 мало отличающихся друг от друга. Точнее говорить две группы штаммов S и L, где L самый страшный.
Попаданец
 
Повідомлень: 897
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:03

А про эти тесты я в какой-то теме уже писал. Мне дочь из Германии говорила. Там очень многие его ждут и хотят пройти, так как считают что уже переболели им, хотя официально нет. Тем и интересен этот тест. Я бы с женой тоже хотел его пройти, так как считаем что в январе переболели. У жены нюх вообще начисто отпал тогда. Только когда узнали об этом симптоме, начали подозревать что уже переболели.
Попаданец
 
Повідомлень: 897
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:15

  Попаданец написав:А про эти тесты я в какой-то теме уже писал. Мне дочь из Германии говорила. Там очень многие его ждут и хотят пройти, так как считают что уже переболели им, хотя официально нет. Тем и интересен этот тест. Я бы с женой тоже хотел его пройти, так как считаем что в январе переболели. У жены нюх вообще начисто отпал тогда. Только когда узнали об этом симптоме, начали подозревать что уже переболели.

Так в том-то и прикол -- что ничего особого этот тест не даст -- ну да -- можно будет "выдохнуть" -- сам уже не заболееш. Но даже здоровый человек может быть переносчиком (не носителем). Поэтому это решение несколько странно выглядит...
_hunter
 
Повідомлень: 1940
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть ввести режим "усі в масках" з 6 по 24... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 01 кві, 2020 15:51
30 1680
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 16:32
flyman
Нардепи пропонують збільшити ліміти для ФОПів
R2 » Пон 30 бер, 2020 12:26
3 165
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 14:43
d_s_n
Українські вчені розробили тестову систему для...
R2 » Пон 23 бер, 2020 11:17
4 313
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 00:27
dtymoshyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.