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Німецькі вчені пропонують ввести «імунні паспорти» й...
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Додано: Чет 02 кві, 2020 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Німецькі вчені пропонують видавати «імунні паспорти» громадянам, які вже перехворіли на коронавірусну інфекцію, аби на них не розповсюджувалися карантинні обмеження.
Дивися повний текст Німецькі вчені пропонують ввести «імунні паспорти» й повернути на роботу тих, хто вже переніс коронавірус
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R2
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Додано: Чет 02 кві, 2020 08:46
Абсолютно правильная инициатива, если мы (человечество) будем прятаться, то не выживем как вид.
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Honey
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Додано: Чет 02 кві, 2020 09:50
Honey написав:
Абсолютно правильная инициатива, если мы (человечество) будем прятаться, то не выживем как вид.
Только вот беда -- штаммов короны -- два (и есть уже счасливчик, заразившийся обоими) -- паспортов тоже два будут выдавать?..
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_hunter
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Додано: Чет 02 кві, 2020 10:22
Суть не в "паспортах", а в том, чтобы людям с сильным имуннитетом дать переболеть и жить нормально дальше.
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Honey
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Додано: Чет 02 кві, 2020 10:56
Honey написав:
Суть не в "паспортах", а в том, чтобы людям с сильным имуннитетом дать переболеть и жить нормально дальше.
Я же говорю: штаммов -- два. И человек "с сильным имуннитетом" (как эту "силу" измерять, кстати) после вполне может подхватить второй -- а имуннитет уже ослаблен.
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_hunter
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:57
_hunter написав:
Я же говорю: штаммов -- два. И человек "с сильным имуннитетом" (как эту "силу" измерять, кстати) после вполне может подхватить второй -- а имуннитет уже ослаблен.
Да вроде бы единичный случай и то не 100%. Ну а штаммов говорят 149 мало отличающихся друг от друга. Точнее говорить две группы штаммов S и L, где L самый страшный.
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Попаданец
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:03
А про эти тесты я в какой-то теме уже писал. Мне дочь из Германии говорила. Там очень многие его ждут и хотят пройти, так как считают что уже переболели им, хотя официально нет. Тем и интересен этот тест. Я бы с женой тоже хотел его пройти, так как считаем что в январе переболели. У жены нюх вообще начисто отпал тогда. Только когда узнали об этом симптоме, начали подозревать что уже переболели.
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Попаданец
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:15
Попаданец написав:
А про эти тесты я в какой-то теме уже писал. Мне дочь из Германии говорила. Там очень многие его ждут и хотят пройти, так как считают что уже переболели им, хотя официально нет. Тем и интересен этот тест. Я бы с женой тоже хотел его пройти, так как считаем что в январе переболели. У жены нюх вообще начисто отпал тогда. Только когда узнали об этом симптоме, начали подозревать что уже переболели.
Так в том-то и прикол -- что ничего особого этот тест не даст -- ну да -- можно будет "выдохнуть" -- сам уже не заболееш. Но даже здоровый человек может быть переносчиком (не носителем). Поэтому это решение несколько странно выглядит...
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_hunter
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