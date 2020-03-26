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Польща виграла справу проти
"Газпрому" на $1,5 млрд у...

Польща виграла справу проти "Газпрому" на $1,5 млрд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 09:40

Польща виграла справу проти "Газпрому" на $1,5 млрд у...

Пропонуємо до обговорення:
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG повідомила, що Стокгольмський арбітраж виніс рішення на користь Польщі в п'ятирічній суперечці з "Газпромом" про ціну на газ.

Дивися повний текст Польща виграла справу проти \"Газпрому\" на $1,5 млрд у Стокгольмському арбітражі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 09:40

Фактично газпром сам собі зробив пастку в ямальському контракті, заклавши пункт, згідно якого кожна зі сторін має право раз на три роки вимагати перегляду цін, якщо вони явно ідуть у розріз ціноутворенню на ринку. Очевидно, малося на увазі, що росія буде щотрироки переглядати ціну в сторону підвищення, а тут, натомість, Польща зажадала перегляду. газпром проігнорував вимогу, за принципом наглість -- друге щастя, і зараз має наслідки в арбітражі. Поляки вміють торгуватись, не те що баба озерянська :)
svyatoslav_hromyak
 
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