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Польща виграла справу проти "Газпрому" на $1,5 млрд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG повідомила, що Стокгольмський арбітраж виніс рішення на користь Польщі в п'ятирічній суперечці з "Газпромом" про ціну на газ.
Дивися повний текст Польща виграла справу проти \"Газпрому\" на $1,5 млрд у Стокгольмському арбітражі
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Додано: Чет 02 кві, 2020 09:40
Фактично газпром сам собі зробив пастку в ямальському контракті, заклавши пункт, згідно якого кожна зі сторін має право раз на три роки вимагати перегляду цін, якщо вони явно ідуть у розріз ціноутворенню на ринку. Очевидно, малося на увазі, що росія буде щотрироки переглядати ціну в сторону підвищення, а тут, натомість, Польща зажадала перегляду. газпром проігнорував вимогу, за принципом наглість -- друге щастя, і зараз має наслідки в арбітражі. Поляки вміють торгуватись, не те що баба озерянська :)
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svyatoslav_hromyak
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