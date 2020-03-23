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Експортна ціна на російську
нафту стала від'ємною

Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 10:23

Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною

Пропонуємо до обговорення:
Розрахункова ціна на російську нафту Urals стала негативною - витрати на доставку до портів, податки та інші витрати перевищили вартість продажу в портах Європи.

Дивися повний текст Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною.
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grigory_ustimenko
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Вам в ту группу с квартирами в Киеве по 10 000$
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