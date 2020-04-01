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Зеленський хоче залишити
заробітчан в Україні

Зеленський хоче залишити заробітчан в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 10:27

Зеленський хоче залишити заробітчан в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський закликав уряд розробити механізм, який дозволить усім заробітчанам залишитися працювати в Україні.

Дивися повний текст Зеленський хоче залишити заробітчан в Україні.
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"Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты..." за какие деньги?
1z_dnepr
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 10:33

  1z_dnepr написав:"Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты..." за какие деньги?


А зачем деньги? Парочка вертухаев и под конвоем строить дороги. БАМ и Беломорканал построили же без всяких денег.
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