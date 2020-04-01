Зеленський закликав уряд розробити механізм, який дозволить усім заробітчанам залишитися працювати в Україні.
Дивися повний текст Зеленський хоче залишити заробітчан в Україні.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 10:27
Зеленський хоче залишити заробітчан в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський хоче залишити заробітчан в Україні.
Додано: Чет 02 кві, 2020 10:27
"Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты..." за какие деньги?
Додано: Чет 02 кві, 2020 10:33
А зачем деньги? Парочка вертухаев и под конвоем строить дороги. БАМ и Беломорканал построили же без всяких денег.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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