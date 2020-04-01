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Нацбанк повідомив, на що в Україні підуть гроші МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 11:24
Пропонуємо до обговорення:
Україна майже виконала "домашнє завдання" Міжнародного валютного фонду для отримання фінансової підтримки, яка має бути спрямована на покриття дефіциту бюджету та створення "Стабілізаційного фонду".
Дивися повний текст Нацбанк повідомив, на що в Україні підуть гроші МВФ
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Додано: Чет 02 кві, 2020 11:24
какая же она огромная!!!
эта шкура неубитого медведя.
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