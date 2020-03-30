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Підписано антикризовий закон для полегшення умов карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Президента.
Дивися повний текст Підписано антикризовий закон для полегшення умов карантину
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Вів 31 бер, 2020 22:04
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