RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підписано антикризовий закон
для полегшення умов карантину

Підписано антикризовий закон для полегшення умов карантину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 11:29

Підписано антикризовий закон для полегшення умов карантину

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Президента.

Дивися повний текст Підписано антикризовий закон для полегшення умов карантину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94417
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hlaaluu і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як сплачувати за комуналку під час карантину - думки...
R2 » Пон 30 бер, 2020 14:37
4 217
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 10:17
_hunter
За умов жорсткого карантину, у половини українців... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Сер 25 бер, 2020 23:10
62 6251
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 бер, 2020 23:59
Аlександр
Прийнято закон про ринок землі: що важливо знати 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 31 бер, 2020 09:05
49 4387
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 бер, 2020 22:04
ЛАД

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.